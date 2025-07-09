Белый дом рассматривает возможность предоставления Украине еще одной системы Patriot - WSJ

Администрация президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа рассматривает возможность предоставления украинской армии еще одного зенитно-ракетного комплекса Patriot. Об этом информирует издание The Wall Street Journal со ссылкой на заявления двух чиновников министерства обороны, передает УНН.

Детали

Как сообщили источники издания, Глава Белого дома начал обдумывать это после последних обещаний усилить украинскую защиту от российских массированных обстрелов.

Если это решение будет принято, то ЗРК Patriot станет первой крупной системой вооружения, которую администрация Дональда Трампа предоставит Киеву самостоятельно - без предварительного одобрения со стороны Белого дома при президенте Джо Байдене.

Белый дом уже обратился в Пентагон с просьбой рассмотреть возможность предоставления Украине дополнительного вооружения, в том числе системы Patriot, сообщил один из чиновников. Также сейчас изучается, могут ли другие страны предоставить Вооруженным силам Украины больше таких систем.

По словам одного из американских высокопоставленных чиновников, при наличии соответствующего заказа для украинской армии могут создать такую систему, однако остается неопределенность относительно того, сколько перехватчиков США и их союзники смогут предоставить. Из-за боевых действий в Украине и на Ближнем Востоке возникли перебои в поставках, что заставляет Вашингтон сосредоточиться на восстановлении собственных резервов.

Напомним

Президент США Дональд Трамп пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому отправить 10 ракет для систем Patriot. В то же время, как сообщает Axios, Трамп не хочет давать свои батареи Patriot, поэтому просит Германию продать Украине свою одну установку.

Представитель Госдепа США Тэмми Брюс заявила, что США остаются приверженными поддержке Украины и продолжат поставлять оружие. Краткая пауза в поставках была частью планового пересмотра программ военной помощи.

Без американского оружия война в Украине длилась бы несколько дней - Трамп