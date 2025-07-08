Без американского оружия война в Украине длилась бы несколько дней - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина смогла продержаться в войне благодаря американскому вооружению. Он также подчеркнул храбрость украинцев, которые управляли этим оборудованием, в то же время заявив, что США должны были бы вкладываться в эту войну "как Европа или меньше". Об этом он заявил на заседании Кабинета министров Соединенных Штатов, передает УНН.

По его словам, именно техническое превосходство, которое обеспечили США, позволило Вооруженным силам Украины сдержать агрессию.

И я скажу, что украинцы были храбрыми, но мы дали им лучшее оборудование, которое когда-либо было создано. Мы дали им противотанковые усилители, которые подбивали танки. Мы дали им новейшие и лучшие ракеты. Они смогли сбить многое. Знаете, наверное, это была бы очень быстрая война. Это была бы война, которая длилась бы 3-4 дня, но они имели преимущество в невероятном оборудовании - сказал Трамп.

В то же время он подчеркнул, что финансовая нагрузка на США была, по его мнению, чрезмерной по сравнению с европейскими союзниками.

И Европа дала. Но мы должны были дать столько же, или должны были бы дать на самом деле меньше, чем Европа. Это влияет на Европу гораздо больше, чем на нас, но мы вкладываем туда более 300 миллионов долларов. Европа вкладывает туда более 100 миллионов долларов – озвучил Трамп свои подсчеты.

Трамп также снова обратил внимание на смелость украинских военных, которые не только получили самое современное вооружение, но и сумели эффективно его использовать.

И я скажу вот что, украинцы...были очень храбрыми, потому что кто-то должен был управлять этим оборудованием. И многие люди, которых я знаю, не управляли бы им. У них не хватило бы смелости это сделать – подчеркнул Трамп.

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