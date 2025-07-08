Без американского оружия война в Украине длилась бы несколько дней - Трамп

$41.800.06
49.030.09
ukenru
Путин говорит "много дерьма" об Украине: Трамп анонсировал "небольшой сюрприз" для российского диктатора
17:10 • 4203 просмотра
Путин говорит "много дерьма" об Украине: Трамп анонсировал "небольшой сюрприз" для российского диктатора
Эксклюзив
16:34 • 14947 просмотра
70% дел НАБУ против нардепов никак не связаны с коррупцией - нардеп и член ВСК Бужанский
Эксклюзив
15:56 • 39481 просмотра
Кроется ли спасение бизнеса в конкурсе по избранию нового главы БЭБ?
Эксклюзив
13:22 • 69979 просмотра
Гетманцев, «Хезболла» и 650 тысяч долларов: история одной «похороненной» проверки НАПК
Эксклюзив
12:25 • 49669 просмотра
Регистрация домашних животных в столичных ЦПАУ: сколько заявлений было подано со старта услуги
Эксклюзив
8 июля, 11:24 • 49958 просмотра
Четыре месяца без маркетинга на фармрынке: нардеп Дмитриева объяснила, почему до сих пор не согласованы новые правила
8 июля, 10:13 • 55222 просмотра
Трамп пообещал Зеленскому немедленно отправить 10 ракет для Patriot - Axios
8 июля, 10:12 • 54900 просмотра
Зеленский сообщил послу Украины в США Маркаровой о ее замене – источники
8 июля, 09:37 • 45103 просмотра
9 июля в Украине будет едва ли не самая жаркая погода в Европе - синоптик
Эксклюзив
8 июля, 09:02 • 42420 просмотра
В Сумах за полгода 2025 было повреждено более чем в восемь раз больше домов, чем в прошлом году
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+28°
2.2м/с
58%
744мм
Популярные новости
Непогода затронула восемь областей Украины: что происходит в пострадавших регионах8 июля, 09:39 • 22609 просмотра
В РФ затяжная засуха, урожайность и весь аграрный сезон провалены - СВР8 июля, 09:41 • 50534 просмотра
Не указал в декларации недвижимость в москве: НАБУ провело обыски у нардепа Каптелова8 июля, 11:00 • 28370 просмотра
Покупка с привкусом политики: АРМА заказало люксовый спецавтомобиль у компании, связанной с Порошенко14:33 • 53845 просмотра
Продолжаются ожесточенные бои за Каменское - спикер Сил обороны Юга15:24 • 9673 просмотра
публикации
Кроется ли спасение бизнеса в конкурсе по избранию нового главы БЭБ?
Эксклюзив
15:56 • 39481 просмотра
Покупка с привкусом политики: АРМА заказало люксовый спецавтомобиль у компании, связанной с Порошенко14:33 • 54371 просмотра
Гетманцев, «Хезболла» и 650 тысяч долларов: история одной «похороненной» проверки НАПК
Эксклюзив
13:22 • 69979 просмотра
Пакет «все включено»: АРМА все же покупает люксовый минивэн за почти 3 млн грн, скандальный тендер не отменили7 июля, 14:21 • 197677 просмотра
Топ-5 прохладных блюд, которые не дадут проголодаться в невыносимую жару7 июля, 14:20 • 183393 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Александр Сырский
Эммануэль Макрон
Карл III
Даниил Гетманцев
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Испания
Великобритания
Европа
Реклама
УНН Lite
Майкл Дуглас не собирается возвращаться к актерству, если не произойдет "что-то особенное"7 июля, 08:59 • 157574 просмотра
Пять захватывающих приключенческих фильмов: что посмотреть в жаркие дни5 июля, 17:41 • 344953 просмотра
Oasis воссоединились на сцене спустя 16 лет: дали первый концерт5 июля, 08:59 • 181214 просмотра
Кэти Перри и Орландо Блум подтвердили разрыв4 июля, 06:59 • 295478 просмотра
Сериал «Мистер и миссис Смит» переезжает в Лос-Анджелес: второй сезон будут снимать в Калифорнии3 июля, 09:28 • 315430 просмотра
Актуальное
Шахед-136
Facebook
Хранитель
Вашингтон Пост
Signal

Без американского оружия война в Украине длилась бы несколько дней - Трамп

Киев • УНН

 • 545 просмотра

Дональд Трамп заявил, что Украина выстояла в войне благодаря американскому вооружению и храбрости украинцев. Он также отметил, что США вложили более 300 миллионов долларов, тогда как Европа – более 100 миллионов.

Без американского оружия война в Украине длилась бы несколько дней - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина смогла продержаться в войне благодаря американскому вооружению. Он также подчеркнул храбрость украинцев, которые управляли этим оборудованием, в то же время заявив, что США должны были бы вкладываться в эту войну "как Европа или меньше". Об этом он заявил на заседании Кабинета министров Соединенных Штатов, передает УНН.

По его словам, именно техническое превосходство, которое обеспечили США, позволило Вооруженным силам Украины сдержать агрессию.

И я скажу, что украинцы были храбрыми, но мы дали им лучшее оборудование, которое когда-либо было создано. Мы дали им противотанковые усилители, которые подбивали танки. Мы дали им новейшие и лучшие ракеты. Они смогли сбить многое. Знаете, наверное, это была бы очень быстрая война. Это была бы война, которая длилась бы 3-4 дня, но они имели преимущество в невероятном оборудовании 

- сказал Трамп.

В то же время он подчеркнул, что финансовая нагрузка на США была, по его мнению, чрезмерной по сравнению с европейскими союзниками.

И Европа дала. Но мы должны были дать столько же, или должны были бы дать на самом деле меньше, чем Европа. Это влияет на Европу гораздо больше, чем на нас, но мы вкладываем туда более 300 миллионов долларов. Европа вкладывает туда более 100 миллионов долларов 

– озвучил Трамп свои подсчеты.

Трамп также снова обратил внимание на смелость украинских военных, которые не только получили самое современное вооружение, но и сумели эффективно его использовать.

И я скажу вот что, украинцы...были очень храбрыми, потому что кто-то должен был управлять этим оборудованием. И многие люди, которых я знаю, не управляли бы им. У них не хватило бы смелости это сделать 

– подчеркнул Трамп.

Трамп: новые пошлины на торговлю с США начнут действовать с 1 августа "без отсрочек"08.07.25, 19:11 • 593 просмотра

Алена Уткина

Алена Уткина

политикаНовости Мира
Вооруженные силы Украины
Дональд Трамп
Европа
Соединённые Штаты
Украина
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9