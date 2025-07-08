Трамп: новые пошлины на торговлю с США начнут действовать с 1 августа "без отсрочек"

Президент США Дональд Трамп заявил, что не будет продлевать срок введения новых «взаимных» пошлин, установленный на 1 августа 2025 года. Начало августа является датой старта, после которой пересмотров больше не будет, сказал он, сообщает Bloomberg, передает УНН.

Пошлины начнут уплачиваться с 1 августа 2025 года. Дата неизменна и не будет изменена. Иными словами, все средства должны быть уплачены с 1 августа 2025 года — никаких отсрочек не будет. - написал Трамп во вторник на своей платформе Truth Social.

Первые сообщения с новыми тарифными ставками начали поступать торговым партнерам США еще в понедельник, опережая первоначальную договоренность о завершении переговоров с администрацией на этой неделе. В то же время, подписанное Трампом распоряжение временно отсрочило введение пошлин еще на три недели, эффективно продлив время для переговоров до 1 августа.

В понедельник вечером Трамп заявил, что этот дедлайн «не является стопроцентно окончательным», допустив возможность уступок в случае более выгодных условий. Такая неоднозначность вызвала сомнения в Вашингтоне и на Уолл-стрит относительно реальных намерений Трампа реализовать тарифную угрозу.

Несмотря на жесткий тон сообщения, рынки отреагировали сдержанно: во вторник утром биржевые индексы оставались вблизи рекордных уровней. После краткосрочного падения индекс S&P 500 колебался вблизи отметки 6200.

Объявление стало очередным шагом в реализации торговой стратегии Трампа, сопровождающейся многочисленными задержками, пересмотрами и давлением на партнеров с целью переформатирования глобальных торговых потоков и возвращения производства в США.

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Напомним

Трамп впервые объявил о повышении «взаимных» пошлин 2 апреля, установив 90-дневный переходный период со сниженными ставками в 10%, чтобы дать время на переговоры. Этот период должен был завершиться на этой неделе, однако в понедельник Трамп подписал указ о переносе введения новых пошлин на 1 августа.

Несмотря на заявленные планы о параллельных переговорах с десятками стран, сейчас США заключили лишь предварительные торговые соглашения с Великобританией и Вьетнамом, оставив ключевые детали открытыми. Также достигнуто временное перемирие с Китаем, предусматривающее снижение пошлин. Тем временем Трамп все больше склоняется к одностороннему введению ставок.

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