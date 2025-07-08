Трамп: новые пошлины на торговлю с США начнут действовать с 1 августа "без отсрочек"
Киев • УНН
Трамп заявил, что новые "взаимные" пошлины начнут действовать с 1 августа 2025 года без отсрочек. Это объявление является частью его торговой стратегии, направленной на переформатирование глобальных торговых потоков.
Президент США Дональд Трамп заявил, что не будет продлевать срок введения новых «взаимных» пошлин, установленный на 1 августа 2025 года. Начало августа является датой старта, после которой пересмотров больше не будет, сказал он, сообщает Bloomberg, передает УНН.
Пошлины начнут уплачиваться с 1 августа 2025 года. Дата неизменна и не будет изменена. Иными словами, все средства должны быть уплачены с 1 августа 2025 года — никаких отсрочек не будет.
Первые сообщения с новыми тарифными ставками начали поступать торговым партнерам США еще в понедельник, опережая первоначальную договоренность о завершении переговоров с администрацией на этой неделе. В то же время, подписанное Трампом распоряжение временно отсрочило введение пошлин еще на три недели, эффективно продлив время для переговоров до 1 августа.
В понедельник вечером Трамп заявил, что этот дедлайн «не является стопроцентно окончательным», допустив возможность уступок в случае более выгодных условий. Такая неоднозначность вызвала сомнения в Вашингтоне и на Уолл-стрит относительно реальных намерений Трампа реализовать тарифную угрозу.
Несмотря на жесткий тон сообщения, рынки отреагировали сдержанно: во вторник утром биржевые индексы оставались вблизи рекордных уровней. После краткосрочного падения индекс S&P 500 колебался вблизи отметки 6200.
Объявление стало очередным шагом в реализации торговой стратегии Трампа, сопровождающейся многочисленными задержками, пересмотрами и давлением на партнеров с целью переформатирования глобальных торговых потоков и возвращения производства в США.
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Напомним
Трамп впервые объявил о повышении «взаимных» пошлин 2 апреля, установив 90-дневный переходный период со сниженными ставками в 10%, чтобы дать время на переговоры. Этот период должен был завершиться на этой неделе, однако в понедельник Трамп подписал указ о переносе введения новых пошлин на 1 августа.
Несмотря на заявленные планы о параллельных переговорах с десятками стран, сейчас США заключили лишь предварительные торговые соглашения с Великобританией и Вьетнамом, оставив ключевые детали открытыми. Также достигнуто временное перемирие с Китаем, предусматривающее снижение пошлин. Тем временем Трамп все больше склоняется к одностороннему введению ставок.
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