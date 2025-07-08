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Трамп вводить нові імпортні мита для низки країн з 1 серпня: хто потрапив до переліку

Київ • УНН

 • 40 перегляди

Президент США Дональд Трамп повідомив лідерів Японії, Південної Кореї, Казахстану, Малайзії, Лаосу, М'янми та ПАР про введення нових імпортних мит. Розмір мит коливається від 25% до 40%, а компанії можуть уникнути їх, перенісши виробництво до США.

Трамп вводить нові імпортні мита для низки країн з 1 серпня: хто потрапив до переліку

Президент США Дональд Трамп направив офіційні листи лідерам низки країн, у яких повідомив їх про введення з 1 серпня 2025 року нових імпортних мит щодо товарів із цих держав. Копії листів опубліковані на сторінці глави Білого дому у соцмережі Truth Social, повідомляє УНН.

Деталі

Відомо, що вже надіслано листи на адресу керівників Японії, Південної Кореї, Казахстану та Малайзії - про мита у розмірі 25%, Лаосу та М'янми - про 40-відсоткові мита та ПАР - про мита у 30%. Як повідомили у Білому Домі, загалом подібні листи отримають керівники понад 10 країн.

За інформацією Reuters, речниця Білого дому Керолайн Лівітт повідомила, що Трамп підпише указ про відтермінування запровадження тарифів щодо інших країн з 9 липня до 1 серпня, що має дати більше часу для укладення торговельних угод.

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В опублікованих листах Трамп пише про зацікавленість США у торгівлі з відповідною країною і водночас стверджує, що зараз вона ведеться на невигідних для США умовах. Президент повідомляє іноземних лідерів про розміри мита з 1 серпня і далі пише, що цей розмір може в майбутньому змінюватись в залежності від відносин Вашинтона з тією чи іншою країною.

Якщо за якихось причин ви вирішите підвищити свої тарифи, то, незалежно від того, на яку цифру ви їх підвищите, це буде додано до 25%

- написав президент США у листах.

Він додав, що компанії з цих країн зможуть уникнути мит, якщо перенесуть виробництво на територію США.

Нагадаємо

2 квітня 2025 року президент США Дональд Трамп оголосив про введення нових мит для окремих країн. Зокрема, Китай - 34%, Євросоюз та Велика Британія - 20%. Піщніше він призупинив рішення до 9 липня.

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Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

ЕкономікаПолітика
Лаос
Малайзія
Білий дім
М'янма
Дональд Трамп
Південно-Африканська Республіка
Південна Корея
Японія
Сполучені Штати Америки
Казахстан
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