Трамп пригрозив додатковими 10% мит країнам за приєднання до "антиамериканської політики" БРІКС

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати запровадять додаткові 10% мит на будь-які країни, які приєднаються до "антиамериканської політики" групи країн БРІКС, пише УНН.

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"Будь-яка країна, яка приєднається до антиамериканської політики БРІКС, оподатковуватиметься додатковим митом у 10%. Винятків із цієї політики не буде. Дякую за увагу до цього питання!" - написав Трамп.

Лідери країн БРІКС розпочали саміт у Бразилії в неділю. У спільній заяві з відкриття саміту БРІКС у Ріо-де-Жанейро, опублікованій у неділю вдень, група попередила, що підвищення мит загрожує світовій торгівлі, продовжуючи свою завуальовану критику митної політики Трампа, пише Reuters.

Спочатку група БРІКС зібрала лідерів з Бразилії, росії, Індії та Китаю на своєму першому саміті у 2009 році. Пізніше блок додав Південну Африку, а минулого року включив до складу Єгипет, Ефіопію, Індонезію, Іран та Об'єднані Арабські Емірати. Саудівська Аравія утрималася від офіційного приєднання, за даними джерел, тоді як ще 30 країн висловили зацікавленість у участі в БРІКС, як повноправні члени або партнери.

Розширення блоку додало дипломатичної ваги зустрічі, яка прагне висловитися від імені країн, що розвиваються, всього Глобального Півдня, посилюючи заклики до реформування глобальних інституцій, таких як Рада Безпеки Організації Об'єднаних Націй та Міжнародний валютний фонд, пише видання.

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