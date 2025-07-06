путін та Сі Цзіньпін ігнорують саміт БРІКС у Бразилії: The Guardian назвало причину

Відмова російського диктатора володимира путіна та китайського лідера Сі Цзіньпіна відвідати саміт БРІКС, який має розпочатися 6 липня у Бразилії, свідчить про втрату інтересу до цієї організації у москві та Пекіні. Про це йдеться у матеріалі The Guardian, повідомляє УНН.

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Зазначається, що лідер Китаю відвідував усі саміти БРІКС протягом останніх 12 років, які він перебуває при владі. Цього року формальною причиною послати на бразильський саміт прем'єр-міністра Лі Цяна є нібито відсутність вікна у робочому розкладі Сі Цзіньпіна.

путін отримав ордер на арешт від міжнародного кримінального суду, і, можливо, він вирішив не їхати до Ріо, щоб не поставити в незручне становище господарів саміту, які підписали статут МКС - припускають автори.

Водночас, на їхню думку, швидке розширення БРІКС розмило цілісність цієї ороганізації як такої, що "пропонує ідеологічну альтернативу західному капіталізму".

"Її членами-засновниками були Бразилія, росія, Індія, Китай та Південна Африка, але минулого року група розширилася, прийнявши до свого складу Індонезію, Іран, Єгипет, Ефіопію, Саудівську Аравію та Об'єднані Арабські Емірати – країни, що перебувають на різних етапах економічного розвитку та мають різний рівень антагонізму щодо Заходу. Це ... викликало занепокоєння у Бразилії, Південній Африці та Індії", - резюмує видання.

Нагадаємо

На саміті БРІКС, який пройде в Ріо-де-Жанейро 6-7 липня, планується обговорення питання врегулювання ситуації в Україні. При цьому російський диктатор володимир путін не візьме участь у заході через діючий ордер Міжнародного кримінального суду. Водночас лідер Китаю Сі Цзіньпін не відвідає саміт БРІКС нібито через "конфлікт у розкладі".

путін назвав БРІКС і КНДР серед партнерів для обговорення врегулювання ситуації в Україні