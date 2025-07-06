путін та Сі Цзіньпін ігнорують саміт БРІКС у Бразилії: The Guardian назвало причину

$41.720.00
49.180.00
ukenru
П’ять захоплюючих фільмів-пригод: що подивитись у спекотні дні
5 липня, 17:41 • 12483 перегляди
П’ять захоплюючих фільмів-пригод: що подивитись у спекотні дні
Ексклюзив
5 липня, 12:33 • 33231 перегляди
Питання України й відсутність путіна: 6-7 липня відбудеться Саміт БРІКС в Бразилії
Ексклюзив
4 липня, 15:30 • 111638 перегляди
Вся правда про ферментовані продукти: чи є від них користь та яка небезпека для організму в них криється
Ексклюзив
4 липня, 14:07 • 174665 перегляди
Конкурс АРМА з "ризиком": хто відповідатиме за передачу ТРЦ "Гулівер" компанії з російським слідом
Ексклюзив
4 липня, 14:00 • 96289 перегляди
У КМДА назвали найбільш завантажені перехрестя на столичних дорогах
4 липня, 10:29 • 97101 перегляди
Зеленський повідомив про черговий обмін: більшість була у російському полоні ще з 2022 року
Ексклюзив
4 липня, 05:57 • 118001 перегляди
Чи можна пити крижану воду в сильну спеку: лікарка дала пояснення
3 липня, 23:41 • 191794 перегляди
США не припиняли військову допомогу Україні - Трамп
Ексклюзив
3 липня, 14:02 • 196977 перегляди
За півроку 2025 у Києві було пошкоджено більше будинків, ніж за весь 2024 рік
Ексклюзив
3 липня, 09:27 • 172022 перегляди
Транспортний потік в Києві: у КМДА відповіли, коли вищі шанси потрапити в затори
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+18°
2м/с
69%
751мм
Популярнi новини
В Одесі підірвали авто працівника оборонного підприємства: підозрюваного затримали5 липня, 17:53 • 3433 перегляди
російські аеропорти паралізовані: сотні рейсів скасовано через загрозу дронів5 липня, 18:47 • 3690 перегляди
По всій Україні оголошено повітряну тривогу5 липня, 19:02 • 10121 перегляди
Трамп уже не впевнений у здатності завершити війну в Україні5 липня, 19:33 • 7167 перегляди
Китай може спровокувати росію на атаку НАТО - Рютте5 липня, 20:01 • 3811 перегляди
Публікації
Сезон кавунів: коли ягоди стають безпечними та максимально корисними
Ексклюзив
5 липня, 07:00 • 17017 перегляди
Вся правда про ферментовані продукти: чи є від них користь та яка небезпека для організму в них криється
Ексклюзив
4 липня, 15:30 • 111630 перегляди
Конкурс АРМА з "ризиком": хто відповідатиме за передачу ТРЦ "Гулівер" компанії з російським слідом
Ексклюзив
4 липня, 14:07 • 174656 перегляди
Техніка між трьома світами: як радянські ГОСТи, українські ДСТУ та стандарти НАТО впливають на модернізацію оборонного сектору4 липня, 13:48 • 103426 перегляди
Імітація реформи та затягування: чому ціни на ліки в Україні досі не знизились4 липня, 13:18 • 106492 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сі Цзіньпін
Лі Цян
Синєгубов Олег Васильович
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Чернігівська область
Сумська область
Реклама
УНН Lite
П’ять захоплюючих фільмів-пригод: що подивитись у спекотні дні5 липня, 17:41 • 12482 перегляди
Oasis возз'єдналися на сцені після 16 років: дали перший концерт5 липня, 08:59 • 11263 перегляди
Кеті Перрі та Орландо Блум підтвердили розрив4 липня, 06:59 • 136808 перегляди
Серіал "Містер і місіс Сміт" переїжджає до Лос-Анджелеса: другий сезон зніматимуть у Каліфорнії3 липня, 09:28 • 167051 перегляди
Зірка "Зоряного шляху: Ентерпрайз" Пітер-Генрі Шредер помер у віці 90 років2 липня, 14:57 • 141269 перегляди
Актуальне
Шахед-136
Долар США
MIM-104 Patriot
МіГ-31
Ґардіан

путін та Сі Цзіньпін ігнорують саміт БРІКС у Бразилії: The Guardian назвало причину

Київ • УНН

 • 261 перегляди

володимир путін та Сі Цзіньпін не відвідають саміт БРІКС у Бразилії 6 липня, що свідчить про втрату інтересу до організації. путін отримав ордер на арешт від МКС, а Сі Цзіньпін нібито має "конфлікт у розкладі".

путін та Сі Цзіньпін ігнорують саміт БРІКС у Бразилії: The Guardian назвало причину

Відмова російського диктатора володимира путіна та китайського лідера Сі Цзіньпіна відвідати саміт БРІКС, який має розпочатися 6 липня у Бразилії, свідчить про втрату інтересу до цієї організації у москві та Пекіні. Про це йдеться у матеріалі The Guardian, повідомляє УНН.

Деталі

Зазначається, що лідер Китаю відвідував усі саміти БРІКС протягом останніх 12 років, які він перебуває при владі. Цього року формальною причиною послати на бразильський саміт прем'єр-міністра Лі Цяна є нібито відсутність вікна у робочому розкладі Сі Цзіньпіна.

путін отримав ордер на арешт від міжнародного кримінального суду, і, можливо, він вирішив не їхати до Ріо, щоб не поставити в незручне становище господарів саміту, які підписали статут МКС

- припускають автори.

Водночас, на їхню думку, швидке розширення БРІКС розмило цілісність цієї ороганізації як такої, що "пропонує ідеологічну альтернативу західному капіталізму".

"Її членами-засновниками були Бразилія, росія, Індія, Китай та Південна Африка, але минулого року група розширилася, прийнявши до свого складу Індонезію, Іран, Єгипет, Ефіопію, Саудівську Аравію та Об'єднані Арабські Емірати – країни, що перебувають на різних етапах економічного розвитку та мають різний рівень антагонізму щодо Заходу. Це ... викликало занепокоєння у Бразилії, Південній Африці та Індії", - резюмує видання.

Нагадаємо

На саміті БРІКС, який пройде в Ріо-де-Жанейро 6-7 липня, планується обговорення питання врегулювання ситуації в Україні. При цьому російський диктатор володимир путін не візьме участь у заході через діючий ордер Міжнародного кримінального суду. Водночас лідер Китаю Сі Цзіньпін не відвідає саміт БРІКС нібито через "конфлікт у розкладі".

путін назвав БРІКС і КНДР серед партнерів для обговорення врегулювання ситуації в Україні27.03.25, 23:48 • 13330 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
БРІКС
Лі Цян
Ґардіан
Пекін
Ріо-де-Жанейро
Бразилія
Індія
Південно-Африканська Республіка
Сі Цзіньпін
Китай
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9