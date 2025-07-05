$41.720.00
49.180.00
ukenru
Питання України й відсутність путіна: 6-7 липня відбудеться Саміт БРІКС в Бразилії
Ексклюзив
12:33 • 2886 перегляди
Питання України й відсутність путіна: 6-7 липня відбудеться Саміт БРІКС в Бразилії
Ексклюзив
4 липня, 15:30 • 77136 перегляди
Вся правда про ферментовані продукти: чи є від них користь та яка небезпека для організму в них криється
Ексклюзив
4 липня, 14:07 • 145014 перегляди
Конкурс АРМА з "ризиком": хто відповідатиме за передачу ТРЦ "Гулівер" компанії з російським слідом
Ексклюзив
4 липня, 14:00 • 77394 перегляди
У КМДА назвали найбільш завантажені перехрестя на столичних дорогах
4 липня, 10:29 • 88524 перегляди
Зеленський повідомив про черговий обмін: більшість була у російському полоні ще з 2022 року
Ексклюзив
4 липня, 05:57 • 114299 перегляди
Чи можна пити крижану воду в сильну спеку: лікарка дала пояснення
3 липня, 23:41 • 190004 перегляди
США не припиняли військову допомогу Україні - Трамп
Ексклюзив
3 липня, 14:02 • 196197 перегляди
За півроку 2025 у Києві було пошкоджено більше будинків, ніж за весь 2024 рік
Ексклюзив
3 липня, 09:27 • 171645 перегляди
Транспортний потік в Києві: у КМДА відповіли, коли вищі шанси потрапити в затори
3 липня, 08:45 • 168580 перегляди
Українська ППО: скільки Україна має систем захисту неба, та скільки потрібно для повної безпеки
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+25°
2.9м/с
33%
752мм
Популярнi новини
Дніпропетровщина під ударом: 4 постраждалих, зруйновані будинки 5 липня, 05:04 • 5461 перегляди
Херсонщина: рф атакувала десятки населених пунктів, пошкоджено будинки, газопровід5 липня, 05:41 • 9309 перегляди
Суд вкотре не дозволив детективу НАБУ закрити справу про організацію фіктивних відряджень Шабуніна до НАЗК - ветеран5 липня, 06:29 • 8369 перегляди
Київщина зазнала нічної атаки рф дронами: що відомо5 липня, 06:38 • 8048 перегляди
BlackRock зупинила переговори щодо фонду для відновлення України після перемоги Трампа на виборах - Bloomberg11:36 • 4674 перегляди
Публікації
Сезон кавунів: коли ягоди стають безпечними та максимально корисними
Ексклюзив
5 липня, 07:00 • 4023 перегляди
Вся правда про ферментовані продукти: чи є від них користь та яка небезпека для організму в них криється
Ексклюзив
4 липня, 15:30 • 77144 перегляди
Конкурс АРМА з "ризиком": хто відповідатиме за передачу ТРЦ "Гулівер" компанії з російським слідом
Ексклюзив
4 липня, 14:07 • 145020 перегляди
Техніка між трьома світами: як радянські ГОСТи, українські ДСТУ та стандарти НАТО впливають на модернізацію оборонного сектору4 липня, 13:48 • 94532 перегляди
Імітація реформи та затягування: чому ціни на ліки в Україні досі не знизились4 липня, 13:18 • 98797 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Синєгубов Олег Васильович
Рафаель Гроссі
Беньямін Нетаньягу
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Харківська область
Пентагон
Кривий Ріг
Реклама
УНН Lite
Oasis возз'єдналися на сцені після 16 років: дали перший концерт08:59 • 3157 перегляди
Кеті Перрі та Орландо Блум підтвердили розрив4 липня, 06:59 • 131937 перегляди
Серіал "Містер і місіс Сміт" переїжджає до Лос-Анджелеса: другий сезон зніматимуть у Каліфорнії3 липня, 09:28 • 162502 перегляди
Зірка "Зоряного шляху: Ентерпрайз" Пітер-Генрі Шредер помер у віці 90 років2 липня, 14:57 • 136987 перегляди
Педро Паскаль уперше вийшов у світ після суперечки з Роулінг і опинився в епіцентрі уваги фанатів2 липня, 14:39 • 137750 перегляди
Актуальне
Ґардіан
Шахед-136
Безпілотний літальний апарат
F-35 Lightning II
MIM-104 Patriot

Питання України й відсутність путіна: 6-7 липня відбудеться Саміт БРІКС в Бразилії

Київ • УНН

 • 2692 перегляди

На саміті БРІКС 6-7 липня в Ріо-де-Жанейро обговорять врегулювання ситуації в Україні. Президент рф путін та лідер Китаю Сі Цзіньпін не братимуть участь у заході.

Питання України й відсутність путіна: 6-7 липня відбудеться Саміт БРІКС в Бразилії

На саміті БРІКС, який пройде в Ріо-де-Жанейро 6-7 липня планується обговорення питання врегулювання ситуації в Україні. Про це ще в травні повідомив президент Бразилії Лула да Сілва, передає УНН.

"Це питання буде обговорюватися нашим улюбленим БРІКС в липні (на саміті) в Бразилії", -  заявляв президент Бразилії журналістам в травні.

путін й саміт БРІКС

Reuters повідомляло в червні, що російський диктатор володимир путін не візьме участь в саміті у Бразилії через діючий ордер Міжнародного кримінального суду. 

Історичне рішення: Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт путіна17.03.23, 15:19 • 1763341 перегляд

Речник кремля дмитро пєсков в червні заявляв, що росія у будь-якому разі братиме участь у саміті БРІКС, який пройде у Ріо-де-Жанейро.

Перед цим помічник російського диктатора юрій ушаков повідомляв, що путін візьме участь у заході, але формат його участі поки не обрано.

Відсутність Сі на саміті

Газета  Washington Post з посиланням на кількох джерел в червні повідомляла,що лідер Китаю Сі Цзіньпін не відвідає саміт БРІКС наступного тижня в Ріо-де-Жанейро. Це буде його перша відсутність на зустрічі провідних країн з економікою, що розвивається.

За словами чиновників, знайомих з цим питанням, Пекін повідомив бразильському уряду, що у Сі виник конфлікт у розкладі. Натомість очікується, що прем'єр-міністр Лі Цян очолить китайську делегацію, як він це зробив на саміті G20 в Індії у 2023 році.

За словами представників Китаю, які брали участь у підготовці, як причину своєї відсутності назвали те, що Сі двічі зустрічався з президентом Бразилії Луїсом Інасіу Лулою да Сілвою менш ніж за рік — спочатку на саміті G20 і державному візиті до Бразилії в листопаді минулого року, а потім у травні 2025 року.

Зголом у МЗС Китаю офіційно підтвердили, що Сі пропустить саміт БРІКС, й, що Китай представить прем'єр-міністр Лі Цян.

15-й саміт BRICS - щорічний саміт БРІКС з міжнародних відносин, у якому беруть участь голови п'яти держав-членів групи: Бразилії, росії, Індії, Китайської Народної Республіки та Південно-Африканської Республіки.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ПолітикаНовини Світу
БРІКС
Лі Цян
Вашингтон пост
Reuters
Ріо-де-Жанейро
Бразилія
Індія
Південно-Африканська Республіка
Сі Цзіньпін
Китай
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9