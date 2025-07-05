На саміті БРІКС, який пройде в Ріо-де-Жанейро 6-7 липня планується обговорення питання врегулювання ситуації в Україні. Про це ще в травні повідомив президент Бразилії Лула да Сілва, передає УНН.

"Це питання буде обговорюватися нашим улюбленим БРІКС в липні (на саміті) в Бразилії", - заявляв президент Бразилії журналістам в травні.

путін й саміт БРІКС

Reuters повідомляло в червні, що російський диктатор володимир путін не візьме участь в саміті у Бразилії через діючий ордер Міжнародного кримінального суду.

Історичне рішення: Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт путіна

Речник кремля дмитро пєсков в червні заявляв, що росія у будь-якому разі братиме участь у саміті БРІКС, який пройде у Ріо-де-Жанейро.

Перед цим помічник російського диктатора юрій ушаков повідомляв, що путін візьме участь у заході, але формат його участі поки не обрано.

Відсутність Сі на саміті

Газета Washington Post з посиланням на кількох джерел в червні повідомляла,що лідер Китаю Сі Цзіньпін не відвідає саміт БРІКС наступного тижня в Ріо-де-Жанейро. Це буде його перша відсутність на зустрічі провідних країн з економікою, що розвивається.

За словами чиновників, знайомих з цим питанням, Пекін повідомив бразильському уряду, що у Сі виник конфлікт у розкладі. Натомість очікується, що прем'єр-міністр Лі Цян очолить китайську делегацію, як він це зробив на саміті G20 в Індії у 2023 році.

За словами представників Китаю, які брали участь у підготовці, як причину своєї відсутності назвали те, що Сі двічі зустрічався з президентом Бразилії Луїсом Інасіу Лулою да Сілвою менш ніж за рік — спочатку на саміті G20 і державному візиті до Бразилії в листопаді минулого року, а потім у травні 2025 року.

Зголом у МЗС Китаю офіційно підтвердили, що Сі пропустить саміт БРІКС, й, що Китай представить прем'єр-міністр Лі Цян.

15-й саміт BRICS - щорічний саміт БРІКС з міжнародних відносин, у якому беруть участь голови п'яти держав-членів групи: Бразилії, росії, Індії, Китайської Народної Республіки та Південно-Африканської Республіки.