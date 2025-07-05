На саммите БРИКС, который пройдет в Рио-де-Жанейро 6-7 июля, планируется обсуждение вопроса урегулирования ситуации в Украине. Об этом еще в мае сообщил президент Бразилии Лула да Силва, передает УНН.

"Этот вопрос будет обсуждаться нашим любимым БРИКС в июле (на саммите) в Бразилии", - заявлял президент Бразилии журналистам в мае.

путин и саммит БРИКС

Reuters сообщало в июне, что российский диктатор владимир путин не примет участие в саммите в Бразилии из-за действующего ордера Международного уголовного суда.

Историческое решение: Международный уголовный суд выдал ордера на арест путина

Представитель кремля дмитрий песков в июне заявлял, что россия в любом случае будет участвовать в саммите БРИКС, который пройдет в Рио-де-Жанейро.

Перед этим помощник российского диктатора юрий ушаков сообщал, что путин примет участие в мероприятии, но формат его участия пока не выбран.

Отсутствие Си на саммите

Газета Washington Post со ссылкой на несколько источников в июне сообщала, что лидер Китая Си Цзиньпин не посетит саммит БРИКС на следующей неделе в Рио-де-Жанейро. Это будет его первое отсутствие на встрече ведущих стран с развивающейся экономикой.

По словам чиновников, знакомых с этим вопросом, Пекин сообщил бразильскому правительству, что у Си возник конфликт в расписании. Вместо этого ожидается, что премьер-министр Ли Цян возглавит китайскую делегацию, как он это сделал на саммите G20 в Индии в 2023 году.

По словам представителей Китая, участвовавших в подготовке, в качестве причины своего отсутствия назвали то, что Си дважды встречался с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой менее чем за год — сначала на саммите G20 и государственном визите в Бразилию в ноябре прошлого года, а затем в мае 2025 года.

В целом в МИД Китая официально подтвердили, что Си пропустит саммит БРИКС, и что Китай представит премьер-министр Ли Цян.

15-й саммит BRICS - ежегодный саммит БРИКС по международным отношениям, в котором принимают участие главы пяти государств-членов группы: Бразилии, россии, Индии, Китайской Народной Республики и Южно-Африканской Республики.