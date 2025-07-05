Вопрос Украины и отсутствие путина: 6-7 июля состоится Саммит БРИКС в Бразилии
Киев • УНН
На саммите БРИКС 6-7 июля в Рио-де-Жанейро обсудят урегулирование ситуации в Украине. Президент рф путин и лидер Китая Си Цзиньпин не будут участвовать в мероприятии.
На саммите БРИКС, который пройдет в Рио-де-Жанейро 6-7 июля, планируется обсуждение вопроса урегулирования ситуации в Украине. Об этом еще в мае сообщил президент Бразилии Лула да Силва, передает УНН.
"Этот вопрос будет обсуждаться нашим любимым БРИКС в июле (на саммите) в Бразилии", - заявлял президент Бразилии журналистам в мае.
путин и саммит БРИКС
Reuters сообщало в июне, что российский диктатор владимир путин не примет участие в саммите в Бразилии из-за действующего ордера Международного уголовного суда.
Историческое решение: Международный уголовный суд выдал ордера на арест путина17.03.23, 15:19 • 1763341 просмотр
Представитель кремля дмитрий песков в июне заявлял, что россия в любом случае будет участвовать в саммите БРИКС, который пройдет в Рио-де-Жанейро.
Перед этим помощник российского диктатора юрий ушаков сообщал, что путин примет участие в мероприятии, но формат его участия пока не выбран.
Отсутствие Си на саммите
Газета Washington Post со ссылкой на несколько источников в июне сообщала, что лидер Китая Си Цзиньпин не посетит саммит БРИКС на следующей неделе в Рио-де-Жанейро. Это будет его первое отсутствие на встрече ведущих стран с развивающейся экономикой.
По словам чиновников, знакомых с этим вопросом, Пекин сообщил бразильскому правительству, что у Си возник конфликт в расписании. Вместо этого ожидается, что премьер-министр Ли Цян возглавит китайскую делегацию, как он это сделал на саммите G20 в Индии в 2023 году.
По словам представителей Китая, участвовавших в подготовке, в качестве причины своего отсутствия назвали то, что Си дважды встречался с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой менее чем за год — сначала на саммите G20 и государственном визите в Бразилию в ноябре прошлого года, а затем в мае 2025 года.
В целом в МИД Китая официально подтвердили, что Си пропустит саммит БРИКС, и что Китай представит премьер-министр Ли Цян.
15-й саммит BRICS - ежегодный саммит БРИКС по международным отношениям, в котором принимают участие главы пяти государств-членов группы: Бразилии, россии, Индии, Китайской Народной Республики и Южно-Африканской Республики.