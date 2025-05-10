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Макрон, Туск, Стармер і Мерц прибули до Києва на зустріч "коаліції охочих"
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Financial Times

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Країни БРІКС обговорять врегулювання в Україні на саміті в липні - президент Бразилії

Київ • УНН

 • 1302 перегляди

Питання врегулювання української кризи буде порушено на саміті БРІКС 6-7 липня в Ріо. Також президент Бразилії відвідував парад у москві з "мирним планом".

Країни БРІКС обговорять врегулювання в Україні на саміті в липні - президент Бразилії

Питання врегулювання ситуації в Україні буде обговорюватися на саміті БРІКС, який пройде 6-7 липня в Ріо-де-Жанейро. Про це повідомив президент Бразилії Лула да Сілва, передає УНН з посиланням на ТАСС.

Це питання буде обговорюватися нашим улюбленим (спільнотою – ред.) БРІКС в липні (на саміті) в Бразилії 

- зазначив президент Бразилії в бесіді з журналістами.

Трамп заявив, що спроба припинити війну в Україні виявилась складнішою, ніж він думав – WSJ10.05.2025, 08:06 • 2934 перегляди

Доповнення

Видання O Globo повідомляло, що Луїс Інасіу Лула да Сілва відвідав парад в москві 9 травня, щоб запропонувати "мирний план". Його мета подвійна: окрім нової спроби зробити Бразилію посередником у мирному врегулюванні війни росії проти України, він повинен був подати сигнал про "незалежність бразильської зовнішньої політики".

Прессекретар російського диктатора путіна дмитро пєсков в інтерв'ю ABC News заявив, що для припинення вогню потрібно, щоб США і Захід припинили поставляти Україні озброєння.

Також пєсков стверджує, що президент США Дональд Трамп намагався використати свій вплив на Україну, щоб наблизити її до переговорів, але Київ нібито намагається уникнути цього.

Керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко заявляв, що вимагаючи припинення поставок озброєння Україні як умову припинення вогню, росія демонструє, що насправді не хоче миру. 

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що справедливий і тривалий мир починається з повного припинення вогню. Україна погодилася на це, а росія зволікає і ставить умови, щоб виграти час. Якщо москва продовжуватиме "блокаду" щодо повного припинення вогню, то європейці в тісній координації з США посилять тиск на рф. 

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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