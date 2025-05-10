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Рубіо, Віткофф та Келлог провели телефонну розмову з ОП: йшлося про припинення вогню
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путін підтримав припинення вогню, але Україна не готова - пєсков про переговори

Київ • УНН

 • 5666 перегляди

Дмитро Пєсков заявив, що Трамп має вплив на Україну для переговорів, але Київ не готовий. Він висловив надію на посередництво Трампа для гнучкості київського режиму.

путін підтримав припинення вогню, але Україна не готова - пєсков про переговори

Президент Сполучених Штатів Америки (США) Дональд Трамп намагався використати свій вплив на Україну, щоб наблизити її до переговорів, але Київ намагається уникнути цього. Про це заявив прес-секретар президента рф дмитро пєсков в інтерв'ю ABC News, передає УНН.

Деталі

За словами пєскова, президент США Дональд Трамп може використати свій величезний вплив на Україну, щоб "змусити її ближче підійти до ідеї переговорів", але Київ не готовий до цього. 

путін підтримав припинення вогню, але в умовах, коли армія рф впевнено просувається на фронті, на час перемир'я слід припинити постачання західних озброєнь, а також підготовку особового складу ЗСУ, інакше цей період дасть Україні перевагу

- сказав пєсков.

Також він висловив сподівання кремля, що посередницька функція президента США Дональда Трампа, "дозволить нам бути гнучкішими, отримати більшу політичну волю і стати політично мудрішими до київського режиму".

Нагадаємо

росія за рішенням путіна оголосила "перемир'я" в дні 80-ї річниці закінчення Другої світової війни. З опівночі 8 травня до нуля годин 11 травня. На цей період зупиняються усі бойові дії, заявили у кремлі. Там назвали "перемир'я" путіна на 9 травня "тестом готовності" до пошуку шляхів для довгострокового і стійкого миру між росією та Україною.    

У РНБО заявили, що міноборони рф поширює брехливі звинувачення України в порушенні перемир'я. Насправді, рф порушує своє ж "перемир'я", б'ючи дронами по цивільних на Харківщині, завдаючи авіаудари по Сумщині й атакуючи на фронті.

09 травня 2025 року Президент України Володимир Зеленський заявив про активну та продуктивну комунікацію з американською стороною щодо встановлення режиму припинення вогню, щонайменше на 30 днів.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн поговорила про Україну з новим канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом і вказала на важливість прийняття та реалізації запропонованого 30-денного припинення вогню у війні рф проти Україн. Водночас сторони погодилися, що мають вивести Україну на позицію сили, що включає подальшу її підтримку.

Президенти Фінляндії та Норвегії ініціювали переговори з Трампом і Зеленським щодо можливості 30-денного перемир'я. Зеленський подякував за підтримку України.

Євросоюз підтримує зусилля для справедливого миру в Україні, що базується на Статуті ООН. ЄС закликає до 30-денного припинення вогню для переговорів.

"У дорозі до Києва": Макрон, Мерц, Стармер і Туск їдуть на зустріч "коаліції охочих"10.05.25, 01:22 • 1444 перегляди

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

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