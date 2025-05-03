У кремлі відреагували на слова Зеленського: назвали "перемир'я" путіна на 9 травня "тестом готовності до миру”

Речник кремля дмитро пєсков заявив, що метою запропонованого росією Великоднього перемир'я, а також у дні 80-ї річниці завершення Другої світової війни, є перевіркою готовності Києва до пошуку шляхів для довгострокового і стійкого миру між росією та Україною. Про це повідомляють росЗМІ, передає УНН.

Метою запропонованого росією Великоднього перемир'я, а також нинішньої ініціативи з оголошення перемир'я на святкові дні, 8, 9, 10 травня, є перевіркою готовності Києва до пошуку шляхів для довгострокового і стійкого миру між росією та Україною. Реакція влади України на ініціативу росії запровадити перемир'я - це тест на готовність України до миру. Ми чекатимемо не двозначних, а остаточних заяв, а головне дій, спрямованих на деескалацію конфлікту у святкові дні - сказав пєсков.

Він вкотре повторив заяву про неонацистів в Україні, заявивши, що "неготовність "режиму" прямо відповісти на зроблену росією пропозицію ясно показує, що ідеологічною основою сьогоднішнього київського режиму є неонацизм".

Нагадаємо

Чергове "перемир'я" у війні рф з Україною, на цей раз у дні 80-ї річниці завершення Другої світової війни, оголосив президент росії володимир путін.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що москва несе відповідальність за безпеку світових лідерів, які відвідають росію на грандіозні заходи в пам'ять про Другу світову війну, заплановані наступного тижня.