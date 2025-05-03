У кремлі відреагували на слова Зеленського: назвали "перемир'я" путіна на 9 травня "тестом готовності до миру”
Київ • УНН
У кремлі заявили, що перемир'я на травневі свята є перевіркою готовності Києва до миру. Зеленський покладає відповідальність за безпеку світових лідерів на рф.
Речник кремля дмитро пєсков заявив, що метою запропонованого росією Великоднього перемир'я, а також у дні 80-ї річниці завершення Другої світової війни, є перевіркою готовності Києва до пошуку шляхів для довгострокового і стійкого миру між росією та Україною. Про це повідомляють росЗМІ, передає УНН.
Метою запропонованого росією Великоднього перемир'я, а також нинішньої ініціативи з оголошення перемир'я на святкові дні, 8, 9, 10 травня, є перевіркою готовності Києва до пошуку шляхів для довгострокового і стійкого миру між росією та Україною. Реакція влади України на ініціативу росії запровадити перемир'я - це тест на готовність України до миру. Ми чекатимемо не двозначних, а остаточних заяв, а головне дій, спрямованих на деескалацію конфлікту у святкові дні
Він вкотре повторив заяву про неонацистів в Україні, заявивши, що "неготовність "режиму" прямо відповісти на зроблену росією пропозицію ясно показує, що ідеологічною основою сьогоднішнього київського режиму є неонацизм".
Нагадаємо
Чергове "перемир'я" у війні рф з Україною, на цей раз у дні 80-ї річниці завершення Другої світової війни, оголосив президент росії володимир путін.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що москва несе відповідальність за безпеку світових лідерів, які відвідають росію на грандіозні заходи в пам'ять про Другу світову війну, заплановані наступного тижня.