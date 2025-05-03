В кремле отреагировали на слова Зеленского: назвали "перемирие" путина на 9 мая "тестом готовности к миру”

Пресс-секретарь кремля дмитрий песков заявил, что целью предложенного россией Пасхального перемирия, а также в дни 80-й годовщины завершения Второй мировой войны, является проверка готовности Киева к поиску путей для долгосрочного и устойчивого мира между россией и Украиной. Об этом сообщают росСМИ, передает УНН.

Целью предложенного россией Пасхального перемирия, а также нынешней инициативы по объявлению перемирия на праздничные дни, 8, 9, 10 мая, является проверка готовности Киева к поиску путей для долгосрочного и устойчивого мира между россией и Украиной. Реакция властей Украины на инициативу россии ввести перемирие - это тест на готовность Украины к миру. Мы будем ждать не двусмысленных, а окончательных заявлений, а главное действий, направленных на деэскалацию конфликта в праздничные дни - сказал песков.

Он в очередной раз повторил заявление о неонацистах в Украине, заявив, что "неготовность "режима" прямо ответить на сделанное россией предложение ясно показывает, что идеологической основой сегодняшнего киевского режима является неонацизм".

Напомним

Очередное "перемирие" в войне рф с Украиной, на этот раз в дни 80-й годовщины завершения Второй мировой войны, объявил президент россии владимир путин.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что москва несет ответственность за безопасность мировых лидеров, которые посетят россию на грандиозные мероприятия в память о Второй мировой войне, запланированные на следующей неделе.