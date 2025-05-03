Зеленський покладає на рф відповідальність за безпеку світових лідерів у москві 9 травня

Президент України Володимир Зеленський заявив, що москва несе відповідальність за безпеку світових лідерів, які відвідають росію на грандіозні заходи в пам'ять про Другу світову війну, заплановані наступного тижня, повідомляє AFP, пише УНН.

Наша позиція дуже проста щодо всіх країн, які поїхали або їдуть до росії 9 травня – ми не можемо нести відповідальність за те, що відбувається на території росії. Вони гарантують вашу безпеку - сказав Зеленський.

Сі Цзіньпін прийняв запрошення рф відвідати москву 9 травня