Зеленський покладає на рф відповідальність за безпеку світових лідерів у москві 9 травня
Київ • УНН
Володимир Зеленський заявив, що москва відповідає за безпеку світових лідерів, які відвідають росію на заходи до Дня Перемоги. Сі Цзіньпін прийняв запрошення відвідати москву 9 травня.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що москва несе відповідальність за безпеку світових лідерів, які відвідають росію на грандіозні заходи в пам'ять про Другу світову війну, заплановані наступного тижня, повідомляє AFP, пише УНН.
Наша позиція дуже проста щодо всіх країн, які поїхали або їдуть до росії 9 травня – ми не можемо нести відповідальність за те, що відбувається на території росії. Вони гарантують вашу безпеку
Сі Цзіньпін прийняв запрошення рф відвідати москву 9 травня10.02.25, 09:59 • 25964 перегляди