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Зеленський покладає на рф відповідальність за безпеку світових лідерів у москві 9 травня

Київ • УНН

 • 80 перегляди

Володимир Зеленський заявив, що москва відповідає за безпеку світових лідерів, які відвідають росію на заходи до Дня Перемоги. Сі Цзіньпін прийняв запрошення відвідати москву 9 травня.

Зеленський покладає на рф відповідальність за безпеку світових лідерів у москві 9 травня

Президент України Володимир Зеленський заявив, що москва несе відповідальність за безпеку світових лідерів, які відвідають росію на грандіозні заходи в пам'ять про Другу світову війну, заплановані наступного тижня, повідомляє AFP, пише УНН.

Наша позиція дуже проста щодо всіх країн, які поїхали або їдуть до росії 9 травня – ми не можемо нести відповідальність за те, що відбувається на території росії. Вони гарантують вашу безпеку

- сказав Зеленський.

Сі Цзіньпін прийняв запрошення рф відвідати москву 9 травня10.02.25, 09:59 • 25964 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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Сі Цзіньпін
Володимир Зеленський
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