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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Зеленский возлагает на рф ответственность за безопасность мировых лидеров в москве 9 мая

Киев • УНН

 • 68 просмотра

Владимир Зеленский заявил, что москва отвечает за безопасность мировых лидеров, которые посетят россию на мероприятия ко Дню Победы. Си Цзиньпин принял приглашение посетить москву 9 мая.

Зеленский возлагает на рф ответственность за безопасность мировых лидеров в москве 9 мая

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что москва несет ответственность за безопасность мировых лидеров, которые посетят россию на грандиозные мероприятия в память о Второй мировой войне, запланированные на следующей неделе, сообщает AFP, пишет УНН.

Наша позиция очень проста в отношении всех стран, которые поехали или едут в россию 9 мая - мы не можем нести ответственность за то, что происходит на территории россии. Они гарантируют вашу безопасность

- сказал Зеленский.

Си Цзиньпин принял приглашение рф посетить москву 9 мая10.02.25, 09:59 • 25964 просмотра

Юлия Шрамко

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