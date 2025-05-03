Зеленский возлагает на рф ответственность за безопасность мировых лидеров в москве 9 мая
Киев • УНН
Владимир Зеленский заявил, что москва отвечает за безопасность мировых лидеров, которые посетят россию на мероприятия ко Дню Победы. Си Цзиньпин принял приглашение посетить москву 9 мая.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что москва несет ответственность за безопасность мировых лидеров, которые посетят россию на грандиозные мероприятия в память о Второй мировой войне, запланированные на следующей неделе, сообщает AFP, пишет УНН.
Наша позиция очень проста в отношении всех стран, которые поехали или едут в россию 9 мая - мы не можем нести ответственность за то, что происходит на территории россии. Они гарантируют вашу безопасность
Си Цзиньпин принял приглашение рф посетить москву 9 мая10.02.25, 09:59 • 25964 просмотра