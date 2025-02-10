Си Цзиньпин принял приглашение посетить москву 9 мая по приглашению рф
Киев • УНН
Лидер Китая принял приглашение посетить москву для участия в мероприятиях 9 мая. В ответ Си пригласил Путина в Китай на сентябрьские торжества.
Глава Китая Си Цзиньпин принял приглашение рф посетить москву 9 мая для участия в мероприятиях к 80-летию победы СССР над нацистской Германией во Второй мировой войне, сообщили росСМИ, пишет УНН.
Детали
«Глава КНР Си Цзиньпин принял приглашение принять участие 9 мая в москве в торжествах по случаю 80-летия Победы в Великой отечественной войне», - сказал посол России в Китае Игорь Моргулов в эфире ростелеканала.
Моргулов сказал, что Си в ответ пригласил российского диктатора Владимира Путина в Китай на празднование окончания Второй мировой войны, которое запланировано на сентябрь.
Как отмечает Reuters, в декабре кремль заявил, что пригласил «многие страны» посетить 80-ю годовщину окончания войны, которую россияне называют «Великой Отечественной войной». День Победы издание называет «важнейшим светским праздником России».
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