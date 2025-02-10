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Сі Цзіньпін прийняв запрошення рф відвідати москву 9 травня

Сі Цзіньпін прийняв запрошення рф відвідати москву 9 травня

Київ • УНН

 • 25881 перегляди

Лідер Китаю прийняв запрошення відвідати москву для участі у заходах 9 травня. У відповідь Сі запросив путіна до Китаю на вересневі урочистості.

Глава Китаю Сі Цзіньпін прийняв запрошення рф відвідати москву 9 травня для участі у заходах до 80-річчя перемоги СРСР над нацистською Німеччиною у Другій світовій війні, повідомили росЗМІ, пише УНН.

Деталі

"Глава КНР Сі Цзіньпін прийняв запрошення взяти участь 9 травня в москві в урочистостях з нагоди 80-річчя Перемоги у Великій вітчизняній війні", - сказав посол росії у Китаї Ігор Моргулов в ефірі ростелеканалу.

Моргулов сказав, що Сі у відповідь запросив російського диктатора володимира путіна до Китаю на відзначення закінчення Другої світової війни, яке заплановане на вересень.

Як зазначає Reuters, у грудні кремль заявив, що запросив "багато країн" відвідати 80-ту річницю закінчення війни, яку росіяни називають "Великою Вітчизняною війною". День Перемоги видання називає "найважливішим світським святом росії".

Китай готує нове покоління лідерів: хто прийде на зміну Сі Цзіньпіну?27.01.25, 20:38 • 31027 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Новини Світу
reutersReuters
si-tszinpinСі Цзіньпін
kytaiКитай

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