Глава Китаю Сі Цзіньпін прийняв запрошення рф відвідати москву 9 травня для участі у заходах до 80-річчя перемоги СРСР над нацистською Німеччиною у Другій світовій війні, повідомили росЗМІ, пише УНН.

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"Глава КНР Сі Цзіньпін прийняв запрошення взяти участь 9 травня в москві в урочистостях з нагоди 80-річчя Перемоги у Великій вітчизняній війні", - сказав посол росії у Китаї Ігор Моргулов в ефірі ростелеканалу.

Моргулов сказав, що Сі у відповідь запросив російського диктатора володимира путіна до Китаю на відзначення закінчення Другої світової війни, яке заплановане на вересень.

Як зазначає Reuters, у грудні кремль заявив, що запросив "багато країн" відвідати 80-ту річницю закінчення війни, яку росіяни називають "Великою Вітчизняною війною". День Перемоги видання називає "найважливішим світським святом росії".

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