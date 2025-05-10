путин поддержал прекращение огня, но Украина не готова – песков о переговорах
Киев • УНН
Дмитрий Песков заявил, что Трамп оказывает влияние на Украину для переговоров, но Киев не готов. Он выразил надежду на посредничество Трампа для гибкости киевского режима.
Президент Соединенных Штатов Америки (США) Дональд Трамп пытался использовать свое влияние на Украину, чтобы приблизить ее к переговорам, но Киев пытается избежать этого. Об этом заявил пресс-секретарь президента рф дмитрий песков в интервью ABC News, передает УНН.
Детали
По словам пескова, президент США Дональд Трамп может использовать свое огромное влияние на Украину, чтобы "заставить ее ближе подойти к идее переговоров", но Киев не готов к этому.
путин поддержал прекращение огня, но в условиях, когда армия рф уверенно продвигается на фронте, на время перемирия следует прекратить поставки западных вооружений, а также подготовку личного состава ВСУ, иначе этот период даст Украине преимущество
Также он выразил надежду кремля, что посредническая функция президента США Дональда Трампа, "позволит нам быть более гибкими, получить большую политическую волю и стать политически мудрее к киевскому режиму".
Напомним
россия по решению путина объявила "перемирие" в дни 80-й годовщины окончания Второй мировой войны. С полуночи 8 мая до нуля часов 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия, заявили в кремле. Там назвали "перемирие" путина на 9 мая "тестом готовности" к поиску путей для долгосрочного и устойчивого мира между россией и Украиной.
В СНБО заявили, что минобороны рф распространяет лживые обвинения Украины в нарушении перемирия. На самом деле, рф нарушает свое же "перемирие", ударяя дронами по гражданским на Харьковщине, нанося авиаудары по Сумщине и атакуя на фронте.
09 мая 2025 года Президент Украины Владимир Зеленский заявил об активной и продуктивной коммуникации с американской стороной по установлению режима прекращения огня, по меньшей мере, на 30 дней.
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поговорила об Украине с новым канцлером Германии Фридрихом Мерцом и указала на важность принятия и реализации предложенного 30-дневного прекращения огня в войне рф против Украин. В то же время стороны согласились, что должны вывести Украину на позицию силы, что включает дальнейшую ее поддержку.
Президенты Финляндии и Норвегии инициировали переговоры с Трампом и Зеленским о возможности 30-дневного перемирия. Зеленский поблагодарил за поддержку Украины.
Евросоюз поддерживает усилия для справедливого мира в Украине, основанного на Уставе ООН. ЕС призывает к 30-дневному прекращению огня для переговоров.
"В дороге в Киев": Макрон, Мерц, Стармер и Туск едут на встречу "коалиции желающих"10.05.25, 01:22 • 1152 просмотра