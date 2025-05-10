Президент Соединенных Штатов Америки (США) Дональд Трамп пытался использовать свое влияние на Украину, чтобы приблизить ее к переговорам, но Киев пытается избежать этого. Об этом заявил пресс-секретарь президента рф дмитрий песков в интервью ABC News, передает УНН.

Детали

По словам пескова, президент США Дональд Трамп может использовать свое огромное влияние на Украину, чтобы "заставить ее ближе подойти к идее переговоров", но Киев не готов к этому.

путин поддержал прекращение огня, но в условиях, когда армия рф уверенно продвигается на фронте, на время перемирия следует прекратить поставки западных вооружений, а также подготовку личного состава ВСУ, иначе этот период даст Украине преимущество - сказал песков.

Также он выразил надежду кремля, что посредническая функция президента США Дональда Трампа, "позволит нам быть более гибкими, получить большую политическую волю и стать политически мудрее к киевскому режиму".

Напомним

россия по решению путина объявила "перемирие" в дни 80-й годовщины окончания Второй мировой войны. С полуночи 8 мая до нуля часов 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия, заявили в кремле. Там назвали "перемирие" путина на 9 мая "тестом готовности" к поиску путей для долгосрочного и устойчивого мира между россией и Украиной.

В СНБО заявили, что минобороны рф распространяет лживые обвинения Украины в нарушении перемирия. На самом деле, рф нарушает свое же "перемирие", ударяя дронами по гражданским на Харьковщине, нанося авиаудары по Сумщине и атакуя на фронте.

09 мая 2025 года Президент Украины Владимир Зеленский заявил об активной и продуктивной коммуникации с американской стороной по установлению режима прекращения огня, по меньшей мере, на 30 дней.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поговорила об Украине с новым канцлером Германии Фридрихом Мерцом и указала на важность принятия и реализации предложенного 30-дневного прекращения огня в войне рф против Украин. В то же время стороны согласились, что должны вывести Украину на позицию силы, что включает дальнейшую ее поддержку.

Президенты Финляндии и Норвегии инициировали переговоры с Трампом и Зеленским о возможности 30-дневного перемирия. Зеленский поблагодарил за поддержку Украины.

Евросоюз поддерживает усилия для справедливого мира в Украине, основанного на Уставе ООН. ЕС призывает к 30-дневному прекращению огня для переговоров.

"В дороге в Киев": Макрон, Мерц, Стармер и Туск едут на встречу "коалиции желающих"