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"В дороге в Киев": Макрон, Мерц, Стармер и Туск едут на встречу "коалиции желающих"

Киев • УНН

 • 276 просмотра

Лидеры Франции, Германии, Британии и Польши едут в Киев, чтобы призвать рф к 30-дневному прекращению огня и началу переговоров о справедливом мире.

"В дороге в Киев": Макрон, Мерц, Стармер и Туск едут на встречу "коалиции желающих"

Канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер отправились в Киев. Об этом информирует УНН со ссылкой на немецкое информагенство DPA, аккаунты политиков в соцсетях. 

СРОЧНО! Новоизбранный канцлер Германии Фридрих Мерц направляется в Киев вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Кейром Стармером

- говорится в заметке DPA.

Канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эмманюэль Макрон подтвердили визиты в Киев для участия во встрече "коалиции желающих", которая состоится в субботу, 10 мая. 

В дороге в Киев. Для Украины, для Европы

- подписал фото Эмманюэль Макрон.

Вместе с французским лидером в поезде в Украину отправились премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Польши Дональд Туск.

В свою очередь канцлер ФРГ Фридрих Мерц также анонсировал свой визит в Украину на своей странице в соцсети Х (Twitter).

Мы, лидеры Франции, Германии, Польши и Соединенного Королевства, будем вместе в Киеве в знак солидарности с Украиной перед лицом продолжающегося варварского и незаконного вторжения россии

- сообщил Мерц.

По его словам, лидеры поддерживают призыв президента США Дональда Трампа к мирному соглашению.

Вместе с Соединенными Штатами мы призываем россию согласиться на полное и безусловное 30-дневное прекращение огня, чтобы создать пространство для переговоров о справедливом и длительном мире

- написал Мерц.

Он подчеркнул, что "кровопролитие должно закончиться". россия должна прекратить свою незаконную агрессию, а Украине необходимо предоставить возможность развиваться как суверенному государству в пределах своих международно признанных границ, также для будущих поколений. 

"Мы будем продолжать расширять нашу поддержку Украины. Пока россия не согласится на постоянное прекращение огня, мы будем продолжать усиливать давление на российскую военную машину", - резюмировал Канцлер Нимечины.

Напомним

Президент Владимир Зеленский сообщил о встрече с лидерами "коалиции желающих" в Украине 10 мая. На встрече обсудят гарантии безопасности и усиление архитектуры безопасности в Европе.

Спецтрибунал для рф: коалиция предоставила политическое одобрение, что дальше09.05.25, 13:44 • 68017 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Войнаполитика
Кир Стармер
Фридрих Мерц
Дональд Трамп
Эммануэль Макрон
Франция
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Германия
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