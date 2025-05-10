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Рубіо, Віткофф та Келлог провели телефонну розмову з ОП: йшлося про припинення вогню
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"У дорозі до Києва": Макрон, Мерц, Стармер і Туск їдуть на зустріч "коаліції охочих"

Київ • УНН

 • 274 перегляди

Лідери Франції, Німеччини, Британії та Польщі їдуть до Києва, щоб закликати рф до 30-денного припинення вогню та початку переговорів про справедливий мир.

"У дорозі до Києва": Макрон, Мерц, Стармер і Туск їдуть на зустріч "коаліції охочих"

Канцлер Німечини Фрідріх Мерц, президент Франції Емманюель Макрон та прем'єр-міністр Великобританії Кір Стармер вирушили до Києва. Про це інформує УНН з посиланням на німецьку інформагенцію DPA, акаунти політиків у соцмережах. 

ТЕРМІНОВО! Новообраний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц прямує до Києва разом із президентом Франції Еммануелем Макроном та прем'єр-міністром Великої Британії Кейром Стармером

- йдеться у дописі DPA.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та президент Франції Емманюель Макрон підтвердили візити до Києва для участі у зустрічі "коаліції охочих", що відбудеться у суботу, 10 травня. 

У дорозі до Києва. Для України, для Європи

- підписав фото Емманюель Макрон.

Разом із французьким лідером у поїзді до України вирушили прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск.

Своєю чергою канцлер ФРН Фрідріх Мерц також анонсував свій візит в Україну на своїй сторінці у соцмережі Х (Twitter).

Ми, лідери Франції, Німеччини, Польщі та Сполученого Королівства, будемо разом у Києві на знак солідарності з Україною перед обличчям триваючого варварського та незаконного вторгнення росії

- повідомив Мерц.

За його словами, лідери підтримують заклик президента США Дональда Трампа до мирної угоди.

Разом зі Сполученими Штатами ми закликаємо росію погодитися на повне та безумовне 30-денне припинення вогню, щоб створити простір для переговорів про справедливий та тривалий мир

- написав Мерц.

Він наголосив, що "кровопролиття має закінчитися". росія повинна припинити свою незаконну агресію, а Україні необхідно надати можливість розвиватися як суверенній державі в межах своїх міжнародно визнаних кордонів, також для майбутніх поколінь. 

"Ми продовжуватимемо розширювати нашу підтримку України. Доки росія не погодиться на постійне припинення вогню, ми продовжуватимемо посилювати тиск на російську військову машину", - резюмував Канцлер Німечини.

Нагадаємо

Президент Володимир Зеленський повідомив про зустріч з лідерами "коаліції охочих" в Україні 10 травня. На зустрічі обговорять гарантії безпеки та посилення архітектури безпеки в Європі.

Спецтрибунал для рф: коаліція надала політичне схвалення, що далі09.05.25, 13:44 • 68017 переглядiв

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

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