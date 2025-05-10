"У дорозі до Києва": Макрон, Мерц, Стармер і Туск їдуть на зустріч "коаліції охочих"
Київ • УНН
Лідери Франції, Німеччини, Британії та Польщі їдуть до Києва, щоб закликати рф до 30-денного припинення вогню та початку переговорів про справедливий мир.
Канцлер Німечини Фрідріх Мерц, президент Франції Емманюель Макрон та прем'єр-міністр Великобританії Кір Стармер вирушили до Києва. Про це інформує УНН з посиланням на німецьку інформагенцію DPA, акаунти політиків у соцмережах.
ТЕРМІНОВО! Новообраний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц прямує до Києва разом із президентом Франції Еммануелем Макроном та прем'єр-міністром Великої Британії Кейром Стармером
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та президент Франції Емманюель Макрон підтвердили візити до Києва для участі у зустрічі "коаліції охочих", що відбудеться у суботу, 10 травня.
У дорозі до Києва. Для України, для Європи
Разом із французьким лідером у поїзді до України вирушили прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск.
Своєю чергою канцлер ФРН Фрідріх Мерц також анонсував свій візит в Україну на своїй сторінці у соцмережі Х (Twitter).
Ми, лідери Франції, Німеччини, Польщі та Сполученого Королівства, будемо разом у Києві на знак солідарності з Україною перед обличчям триваючого варварського та незаконного вторгнення росії
За його словами, лідери підтримують заклик президента США Дональда Трампа до мирної угоди.
Разом зі Сполученими Штатами ми закликаємо росію погодитися на повне та безумовне 30-денне припинення вогню, щоб створити простір для переговорів про справедливий та тривалий мир
Він наголосив, що "кровопролиття має закінчитися". росія повинна припинити свою незаконну агресію, а Україні необхідно надати можливість розвиватися як суверенній державі в межах своїх міжнародно визнаних кордонів, також для майбутніх поколінь.
"Ми продовжуватимемо розширювати нашу підтримку України. Доки росія не погодиться на постійне припинення вогню, ми продовжуватимемо посилювати тиск на російську військову машину", - резюмував Канцлер Німечини.
Нагадаємо
Президент Володимир Зеленський повідомив про зустріч з лідерами "коаліції охочих" в Україні 10 травня. На зустрічі обговорять гарантії безпеки та посилення архітектури безпеки в Європі.
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