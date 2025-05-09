Спецтрибунал для рф: коаліція надала політичне схвалення, що далі

Наступного тижня на засіданні Комітету міністрів Ради Європи в Люксембурзі буде зроблено наступний крок на шляху до формалізації створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. Про це йдеться в львівській заяві Коаліції держав зі створення спецтрибуналу щодо злочину агресії проти України в рамках Ради Європи, яку опублікував МЗС, передає УНН.

Ті з нас, хто представляють держави-учасниці Ради Європи, з нетерпінням чекаємо на засідання Комітету міністрів Ради Європи в Люксембурзі 13-14 травня 2025 року, яке стане наступним кроком на шляху до формалізації створення Спеціального трибуналу в рамках Ради Європи - ідеться в заяві.

Також у заяві повідомляється про завершення технічної роботи над проєктами правових інструментів, необхідних для створення спецтрибуналу.

Ми вітаємо завершення технічної роботи над проєктами правових інструментів, необхідних для створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України в рамках Ради Європи. Ми підтверджуємо критичну важливість Спеціального трибуналу у здійсненні правосуддя шляхом притягнення до відповідальності тих, хто несе найбільшу відповідальність за цей найтяжчий міжнародний злочин, скоєний проти України - сказано у заяві.

У заяві зазначається, що міністри закордонних справ та інші представники держав-учасниць коаліції підкреслюють, що після створення спеціальний трибунал, відповідно до свого Статуту, здійснюватиме судочинство у повній повазі до міжнародного права та прав людини з метою забезпечення відповідальності за злочин агресії та зміцнення міжнародного правопорядку.

Міністри закордонних справ та інші представники держав-учасниць Коаліції держав зі створення спецтрибуналу також наголосили, що підтверджують свою незмінну відданість процесу створення спецтрибуналу, якнайшвидшому початку його діяльності та підтримці його ефективного функціонування.

"З метою розширення міжнародної підтримки Спеціального трибуналу закликаємо інші держави та міжнародні організації приєднатися до наших зусиль та активно сприяти діяльності Спеціального трибуналу", - ідеться в заяві.

Також сторони у заяві підкреслили центральну роль Ради Європи у створенні спецтрибуналу та визнали значний внесок Єврокомісії та Європейської служби зовнішньої діяльності, включно з їхньою роботою над проєктом угоди між Україною та Радою Європи про заснування спеціального трибуналу, проєктом Статуту спеціального трибуналу та проєктом розширеної часткової угоди, що визначає умови підтримки спеціального трибуналу, включно з його фінансуванням та іншими адміністративними аспектами.

Доповнення

Верховна представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас заявляла, що Україна та ЄС 9 травня оголосять про створення спеціального трибуналу, метою якого буде переслідування кремлівського лідера володимира путіна та інших російських чиновників за організацію вторгнення в Україну.