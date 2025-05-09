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Україна готова до 30-денного припинення вогню хоч відсьогодні: Зеленський провів "гарну розмову" з Трампом
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Трибунал над путіним: 9 травня Євросоюз оголосить історичне рішення

Київ • УНН

 • 232 перегляди

Україна та Євросоюз планують створити спеціальний суд для переслідування президента росії та інших чиновників за організацію вторгнення. Очікується політичне схвалення трибуналу найближчим часом.

Трибунал над путіним: 9 травня Євросоюз оголосить історичне рішення

Україна та Європейський Союз (ЄС) у п'ятницю, 09 травня оголосять про створення спеціального трибуналу, метою якого буде переслідування кремлівського лідера володимира путіна та інших російських чиновників за організацію вторгнення в Україну. Про це пише видання Bloomberg з посиланням на заяву високої представниці Євросоюзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки Каї Каллас, передає УНН.

Деталі

У четвер, 08 травня висока представниця Євросоюзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки Кая Каллас після неформальної зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Варшаві повідомила журналістам, що Україна та Європейський союз готові оголосити про створення спеціального суду, націленого на судове переслідування президента рф володимира путіна та інших високопоставлених кремлівських чиновників за організацію вторгнення на територію сусідньої держави.

Завтра ми дамо остаточне політичне схвалення створення трибуналу з військових злочинів

- сказала Кая Каллас.

"Не буде безкарності, будуть відповідати за скоєні злочини. Також ті, хто насправді розпочав цю війну", - наголосила головна дипломатка ЄС.

Нагадаємо

Голова дипломатії ЄС Кая Каллас сподівається, що 17-й пакет санкцій проти росії буде ухвалений на наступній Раді ЄС із закордонних справ. 

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що найближчим часом будуть ухвалені конкретні рішення щодо створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії рф.

Рада Європи має намір створити спеціальний трибунал для розгляду агресії росії проти України до кінця 2025 року. 40 країн та ЄС вже працюють над правовими основами майбутнього трибуналу.

У Гаазі підготували проєкт трибуналу для путіна та топ-чиновників рф і білорусі22.04.25, 13:16 • 11842 перегляди

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