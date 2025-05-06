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Сибіга: найближчим часом можуть ухвалити рішення про створення спеціального трибуналу щодо агресії рф

Київ • УНН

 • 3216 перегляди

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що найближчим часом будуть ухвалені конкретні рішення щодо створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії рф.

Сибіга: найближчим часом можуть ухвалити рішення про створення спеціального трибуналу щодо агресії рф

Найближчим часом варто очікувати ухвалення конкретних рішень щодо прискорення процесу фіналізації створення спеціального трибуналу за злочин агресії проти України. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час спілкування з журналістами на відкритті арт-інсталяції в МЗС, передає кореспондент УНН.

Деталі

"Справедливість є теж елементом справедливого осяжного стійкого миру для України. Вона є невід'ємним елементом. Питання відповідальності справедливості також було відображено у формі миру Зеленського", -зазначив Сибіга.

За словами міністра, у межах цього тривалий час велася робота - як на рівні юридичних радників, так і експертів. Для цього була створена відповідна координаційна група, до якої наразі долучилися представники близько 40 країн.

"Я вам підтверджую, що найближчим часом слід очікувати конкретних рішень щодо прискорення процесу фіналізації створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії", - заявив міністр.

Нагадаємо

Раніше Le Monde повідомляв, що Рада Європи до кінця 2025 року хоче створити спеціальний трибунал для розгляду справи про агресію росії проти України.

До компетенції нього входитиме розгляд злочинів російської агресії, але не воєнних злочинів, які належать до компетенції Міжнародного суду ООН.

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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