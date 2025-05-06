Сибига: в ближайшее время могут принять решение о создании специального трибунала по агрессии рф
Киев • УНН
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что в ближайшее время будут приняты конкретные решения о создании специального трибунала по преступлению агрессии рф.
В ближайшее время стоит ожидать принятия конкретных решений по ускорению процесса финализации создания специального трибунала за преступление агрессии против Украины. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время общения с журналистами на открытии арт-инсталляции в МИД, передает корреспондент УНН.
Детали
"Справедливость является тоже элементом справедливого досягаемого устойчивого мира для Украины. Она является неотъемлемым элементом. Вопрос ответственности справедливости также был отражен в форме мира Зеленского", - отметил Сибига.
По словам министра, в рамках этого длительное время велась работа - как на уровне юридических советников, так и экспертов. Для этого была создана соответствующая координационная группа, к которой сейчас присоединились представители около 40 стран.
"Я вам подтверждаю, что в ближайшее время следует ожидать конкретных решений по ускорению процесса финализации создания специального трибунала по преступлению агрессии", - заявил министр.
Напомним
Ранее Le Monde сообщал, что Совет Европы до конца 2025 года хочет создать специальный трибунал для рассмотрения дела об агрессии россии против Украины.
В компетенцию его будет входить рассмотрение преступлений российской агрессии, но не военных преступлений, которые относятся к компетенции Международного суда ООН.