До кінця року в Європі сподіваються створити спецтрибунал для розгляду агресії росії проти України

Рада Європи до кінця 2025 року хоче створити спеціальний трибунал для розгляду справи про агресію росії проти України.

Окрім того, буде створений механізм компенсації за завдані збитки, пише Le Monde, передає УНН.

Йдеться про те, щоб порушення прав людини, скоєні росією проти України, не залишилися безкарними, щоб безкарність не взяла гору

На початку цього тижня на зустрічі експертів-правників з близько 40 країн, Європейського Союзу та Ради Європи було закладено правові основи майбутнього трибуналу.

До компетенції трибуналу входитиме розгляд злочинів російської агресії, але не воєнних злочинів, які належать до компетенції Міжнародного суду ООН.

На думку Алена Берсе, існуючі суди не мають повноважень для розгляду злочину агресії, тому потрібен спеціальний суд, який був би визнаний Організацією Об'єднаних Націй.

Він сподівається отримати згоду держав на створення цього трибуналу до кінця року. Цей майбутній трибунал є частиною пакету, який зараз формується.