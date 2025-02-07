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До кінця року в Європі сподіваються створити спецтрибунал для розгляду агресії росії проти України

До кінця року в Європі сподіваються створити спецтрибунал для розгляду агресії росії проти України

Київ • УНН

 • 29071 перегляди

Рада Європи має намір створити спеціальний трибунал для розгляду агресії росії проти України до кінця 2025 року. 40 країн та ЄС вже працюють над правовими основами майбутнього трибуналу.

Рада Європи до кінця 2025 року хоче створити спеціальний трибунал для розгляду справи про агресію росії проти України.

Окрім того, буде створений механізм компенсації за завдані збитки, пише Le Monde, передає УНН.

Йдеться про те, щоб порушення прав людини, скоєні росією проти України, не залишилися безкарними, щоб безкарність не взяла гору

- сказав генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе.

На початку цього тижня на зустрічі експертів-правників з близько 40 країн, Європейського Союзу та Ради Європи було закладено правові основи майбутнього трибуналу.

До компетенції трибуналу входитиме розгляд злочинів російської агресії, але не воєнних злочинів, які належать до компетенції Міжнародного суду ООН.

На думку Алена Берсе, існуючі суди не мають повноважень для розгляду злочину агресії, тому потрібен спеціальний суд, який був би визнаний Організацією Об'єднаних Націй. 

Він сподівається отримати згоду держав на створення цього трибуналу до кінця року. Цей майбутній трибунал є частиною пакету, який зараз формується.

Нагадаємо

Україна закликає створити спеціальний трибунал з початку російського вторгнення в лютому 2022 року. 7 лютого МЗС України повідомив про прогрес у створенні спецтрибуналу для розгляду злочинів агресії рф. Коаліція з 40 країн та Україна працюють над правовими основами для забезпечення справедливості та реалізації трибуналу.  

Катують, викрадають та руйнують: як окупанти нищать релігійні громади 06.02.25, 16:03 • 48700 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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