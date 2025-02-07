До конца года в Европе надеются создать спецтрибунал для рассмотрения агрессии России против Украины

ukenru
Эксклюзив
В ВР прокомментировали ситуацию с нардепами-беглецами и сидящими в СИЗО
16:05 • 644 просмотра

В ВР прокомментировали ситуацию с нардепами-беглецами и сидящими в СИЗО

Ротации, новые правила контрактов, отмена срочной службы: в Украине планируют изменить правила военной службы
14:58 • 31257 просмотра

Ротации, новые правила контрактов, отмена срочной службы: в Украине планируют изменить правила военной службы

Эксклюзив
Скандальный законопроект об информации из реестров: глава антикоррупционного комитета ВР поставила под сомнение его целесообразность
14:19 • 49578 просмотра

Скандальный законопроект об информации из реестров: глава антикоррупционного комитета ВР поставила под сомнение его целесообразность

Неделя моды в Нью-Йорке: Pantone объявил цвета и Marc Jacobs удивил показом
11:29 • 104697 просмотра

Неделя моды в Нью-Йорке: Pantone объявил цвета и Marc Jacobs удивил показом

МВФ готовится к новой миссии: Украина может получить $900 млн после следующего пересмотра
7 февраля, 09:05 • 102163 просмотра

МВФ готовится к новой миссии: Украина может получить $900 млн после следующего пересмотра

Эксклюзив
Астролог раскрыла идеальные подарки на День святого Валентина для всех знаков
7 февраля, 07:42 • 117787 просмотра

Астролог раскрыла идеальные подарки на День святого Валентина для всех знаков

Трамп готов усилить санкции против россии для завершения войны в Украине - Келлог
7 февраля, 07:23 • 110157 просмотра

Трамп готов усилить санкции против россии для завершения войны в Украине - Келлог

Эксклюзив
Чистая манипуляция: эксперт о попытке Думы переложить вину за провалы АРМА
6 февраля, 17:32 • 139729 просмотра

Чистая манипуляция: эксперт о попытке Думы переложить вину за провалы АРМА

Бронирование в Украине: какие предприятия являются критически важными и кто может получить отсрочку от мобилизации
6 февраля, 15:28 • 139328 просмотра

Бронирование в Украине: какие предприятия являются критически важными и кто может получить отсрочку от мобилизации

Эксклюзив
Facebook и Instagram: эксперт об основных каналах распространения фальшивой рекламы в прошлом году
6 февраля, 12:08 • 140623 просмотра

Facebook и Instagram: эксперт об основных каналах распространения фальшивой рекламы в прошлом году

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Киевская область подверглась ночной атаке рф дронами: показали последствия

Киевская область подверглась ночной атаке рф дронами: показали последствия

7 февраля, 07:00 • 100957 просмотра
Британец сорвал джекпот EuroMillions: сумма выигрыша впечатляет

Британец сорвал джекпот EuroMillions: сумма выигрыша впечатляет

7 февраля, 07:12 • 116177 просмотра
Над Украиной сбили 81 дрон из 112 запущенных рф: какие области пострадали из-за вражеской атаки

Над Украиной сбили 81 дрон из 112 запущенных рф: какие области пострадали из-за вражеской атаки

7 февраля, 07:26 • 36804 просмотра
Несмотря на уголовное дело главный юрист НБУ продолжает находиться на должности: имидж регулятора под угрозой

Несмотря на уголовное дело главный юрист НБУ продолжает находиться на должности: имидж регулятора под угрозой

12:55 • 83829 просмотра
После "розыска активов из космоса" глава АРМА Дума взялась за "социальную стабильность" предприятий

После "розыска активов из космоса" глава АРМА Дума взялась за "социальную стабильность" предприятий

14:36 • 38602 просмотра
публикации
После "розыска активов из космоса" глава АРМА Дума взялась за "социальную стабильность" предприятий

После "розыска активов из космоса" глава АРМА Дума взялась за "социальную стабильность" предприятий

14:36 • 38594 просмотра
Несмотря на уголовное дело главный юрист НБУ продолжает находиться на должности: имидж регулятора под угрозой

Несмотря на уголовное дело главный юрист НБУ продолжает находиться на должности: имидж регулятора под угрозой

12:55 • 83824 просмотра
Неделя моды в Нью-Йорке: Pantone объявил цвета и Marc Jacobs удивил показом

Неделя моды в Нью-Йорке: Pantone объявил цвета и Marc Jacobs удивил показом

11:29 • 104697 просмотра
Дело Лиева и пулеметы: в чем заключается подозрение?

Дело Лиева и пулеметы: в чем заключается подозрение?

6 февраля, 09:32 • 182574 просмотра
Дума vs Transparency International: глава АРМА нашла виновных в проблемах с конфискованными активами?

Дума vs Transparency International: глава АРМА нашла виновных в проблемах с конфискованными активами?

5 февраля, 17:28 • 195245 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Коктейли на 14 февраля: как сделать вечер еще более особенным

Коктейли на 14 февраля: как сделать вечер еще более особенным

14:46 • 22982 просмотра
Астролог раскрыла идеальные подарки на День святого Валентина для всех знаков

Астролог раскрыла идеальные подарки на День святого Валентина для всех знаков
Эксклюзив

7 февраля, 07:42 • 117787 просмотра
Британец сорвал джекпот EuroMillions: сумма выигрыша впечатляет

Британец сорвал джекпот EuroMillions: сумма выигрыша впечатляет

7 февраля, 07:12 • 116176 просмотра
От создателей "нельзя мочить манту": как чиновник лесхоза распространил опасный миф о бешенстве

От создателей "нельзя мочить манту": как чиновник лесхоза распространил опасный миф о бешенстве

6 февраля, 18:39 • 107587 просмотра
Астероид Бенну может столкнуться с Землей в 2182 году: что будет с планетой

Астероид Бенну может столкнуться с Землей в 2182 году: что будет с планетой

6 февраля, 16:50 • 112995 просмотра
Актуальное
До конца года в Европе надеются создать спецтрибунал для рассмотрения агрессии России против Украины

До конца года в Европе надеются создать спецтрибунал для рассмотрения агрессии России против Украины

Киев  •  УНН

 • 12363 просмотра

Read in English

Совет Европы намерен создать специальный трибунал для рассмотрения агрессии России против Украины до конца 2025 года. 40 стран и ЕС уже работают над правовыми основами будущего трибунала.

Совет Европы до конца 2025 года хочет создать специальный трибунал для рассмотрения дела об агрессии России против Украины.

Кроме того, будет создан механизм компенсации за нанесенный ущерб, пишет Le Monde, передает УНН.

Речь идет о том, чтобы нарушения прав человека, совершенные Россией против Украины, не остались безнаказанными, чтобы безнаказанность не взяла верх

- сказал генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе.

В начале этой недели на встрече экспертов-юристов из около 40 стран, Европейского Союза и Совета Европы были заложены правовые основы будущего трибунала.

В компетенцию трибунала будет входить рассмотрение преступлений российской агрессии, но не военных преступлений, которые относятся к компетенции Международного суда ООН.

По мнению Алена Берсе, существующие суды не имеют полномочий для рассмотрения преступления агрессии, поэтому нужен специальный суд, который был бы признан Организацией Объединенных Наций. 

Он надеется получить согласие государств на создание этого трибунала до конца года. Этот будущий трибунал является частью пакета, который сейчас формируется.

Напомним

Украина призывает создать специальный трибунал с начала российского вторжения в феврале 2022 года. 7 февраля МИД Украины сообщил о прогрессе в создании спецтрибунала для рассмотрения преступлений агрессии РФ. Коалиция из 40 стран и Украина работают над правовыми основами для обеспечения справедливости и реализации трибунала.  

Пытают, похищают и разрушают: как оккупанты уничтожают религиозные общины06.02.25, 16:03 • 43303 просмотра

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Войнаполитика
mezhdunarodnii-sudМеждународный суд
sovet-yevropiСовет Европы
organizatsiya-obedinennikh-natsiiОрганизация Объединенных Наций
yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
ukrainaУкраина

Обратиться по вопросам размещения рекламы