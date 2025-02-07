До конца года в Европе надеются создать спецтрибунал для рассмотрения агрессии России против Украины

Совет Европы до конца 2025 года хочет создать специальный трибунал для рассмотрения дела об агрессии России против Украины.

Кроме того, будет создан механизм компенсации за нанесенный ущерб, пишет Le Monde, передает УНН.

Речь идет о том, чтобы нарушения прав человека, совершенные Россией против Украины, не остались безнаказанными, чтобы безнаказанность не взяла верх - сказал генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе.

В начале этой недели на встрече экспертов-юристов из около 40 стран, Европейского Союза и Совета Европы были заложены правовые основы будущего трибунала.

В компетенцию трибунала будет входить рассмотрение преступлений российской агрессии, но не военных преступлений, которые относятся к компетенции Международного суда ООН.

По мнению Алена Берсе, существующие суды не имеют полномочий для рассмотрения преступления агрессии, поэтому нужен специальный суд, который был бы признан Организацией Объединенных Наций.

Он надеется получить согласие государств на создание этого трибунала до конца года. Этот будущий трибунал является частью пакета, который сейчас формируется.

Напомним

Украина призывает создать специальный трибунал с начала российского вторжения в феврале 2022 года. 7 февраля МИД Украины сообщил о прогрессе в создании спецтрибунала для рассмотрения преступлений агрессии РФ. Коалиция из 40 стран и Украина работают над правовыми основами для обеспечения справедливости и реализации трибунала.

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