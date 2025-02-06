Пытают, похищают и разрушают: как оккупанты уничтожают религиозные общины

Оккупанты на временно захваченных территориях Украины системно подавляют религиозные общины. В частности, на Донбассе протестантские храмы превращали в склады для оружия, а священнослужителей пытали и убивали. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, передает УНН.

Детали

Отмечается, что священников, которые не соглашались сотрудничать с оккупантами, похищали, обвиняли в шпионаже и выбивали нужные «признания».

В Крыму методы давления включали обыски в мечетях, уголовные преследования за религиозную литературу и запугивание имамов.

За три года россияне убили в Украине около полусотни пастырей, 630 храмов разрушили или повредили

Подоляк добавил, поскольку большинство украинцев исповедуют религию, война - это также борьба за право свободно верить и посещать храмы.

Более 70% украинцев называют себя верующими. Поэтому ВСУ сражаются не только за свободу, наши дома и семьи, но и за религиозную свободу,