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Пытают, похищают и разрушают: как оккупанты уничтожают религиозные общины

Пытают, похищают и разрушают: как оккупанты уничтожают религиозные общины

Киев  •  УНН

 • 12356 просмотра

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россия системно подавляет религиозные общины на оккупированных территориях Украины, превращая храмы в склады оружия. За три года оккупанты разрушили 630 храмов и убили около 50 священнослужителей.

Оккупанты на временно захваченных территориях Украины системно подавляют религиозные общины. В частности, на Донбассе протестантские храмы превращали в склады для оружия, а священнослужителей пытали и убивали. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, передает УНН.

Детали

Отмечается, что священников, которые не соглашались сотрудничать с оккупантами, похищали, обвиняли в шпионаже и выбивали нужные «признания».

В Крыму методы давления включали обыски в мечетях, уголовные преследования за религиозную литературу и запугивание имамов.

За три года россияне убили в Украине около полусотни пастырей, 630 храмов разрушили или повредили

- говорится в сообщении.

Подоляк добавил, поскольку большинство украинцев исповедуют религию, война - это также борьба за право свободно верить и посещать храмы.

Более 70% украинцев называют себя верующими. Поэтому ВСУ сражаются не только за свободу, наши дома и семьи, но и за религиозную свободу,

- отметил советник главы Офиса президента.

Отказ от своих территорий означал бы и потерю этой свободы. Очевидно, что рпц - это не религия, а идеологический инструмент, оправдывающий насилие, массовые убийства и геноцид, отмечает Подоляк.

Напомним,

УНН писал, что российская федерация и аффилированная с Кремлем русская православная церковь (рпц) систематически нарушают международное гуманитарное право на временно оккупированных территориях Украины.

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

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