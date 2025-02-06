Пытают, похищают и разрушают: как оккупанты уничтожают религиозные общины
Киев • УНН
россия системно подавляет религиозные общины на оккупированных территориях Украины, превращая храмы в склады оружия. За три года оккупанты разрушили 630 храмов и убили около 50 священнослужителей.
Оккупанты на временно захваченных территориях Украины системно подавляют религиозные общины. В частности, на Донбассе протестантские храмы превращали в склады для оружия, а священнослужителей пытали и убивали. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, передает УНН.
Детали
Отмечается, что священников, которые не соглашались сотрудничать с оккупантами, похищали, обвиняли в шпионаже и выбивали нужные «признания».
В Крыму методы давления включали обыски в мечетях, уголовные преследования за религиозную литературу и запугивание имамов.
За три года россияне убили в Украине около полусотни пастырей, 630 храмов разрушили или повредили
Подоляк добавил, поскольку большинство украинцев исповедуют религию, война - это также борьба за право свободно верить и посещать храмы.
Более 70% украинцев называют себя верующими. Поэтому ВСУ сражаются не только за свободу, наши дома и семьи, но и за религиозную свободу,
Отказ от своих территорий означал бы и потерю этой свободы. Очевидно, что рпц - это не религия, а идеологический инструмент, оправдывающий насилие, массовые убийства и геноцид, отмечает Подоляк.
Напомним,
УНН писал, что российская федерация и аффилированная с Кремлем русская православная церковь (рпц) систематически нарушают международное гуманитарное право на временно оккупированных территориях Украины.