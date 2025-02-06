Катують, викрадають та руйнують: як окупанти нищать релігійні громади

Окупанти на тимчасово захоплених територіях України системно придушують релігійні громади. Зокрема, на Донбасі протестантські храми перетворювали на склади для зброї, а священнослужителів катували та вбивали. Про це повідомив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, передає УНН.

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Зазначається, що священників, які не погоджувалися співпрацювати з окупантами, викрадали, звинувачували у шпигунстві та вибивали потрібні "зізнання".

У Криму методи тиску включали обшуки в мечетях, кримінальні переслідування за релігійну літературу та залякування імамів.

За три роки росіяни вбили в Україні близько пів сотні пастирів, 630 храмів зруйнували чи пошкодили

Подоляк додав, оскільки більшість українців сповідують релігію, війна – це також боротьба за право вільно вірити та відвідувати храми.

Понад 70 % українців називають себе віруючими. Тож ЗСУ б’ються не тільки за свободу, наші домівки й родини, а й за релігійну свободу,