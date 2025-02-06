Катують, викрадають та руйнують: як окупанти нищать релігійні громади
Київ • УНН
росія системно придушує релігійні громади на окупованих територіях України, перетворюючи храми на склади зброї. За три роки окупанти зруйнували 630 храмів та вбили близько 50 священнослужителів.
Окупанти на тимчасово захоплених територіях України системно придушують релігійні громади. Зокрема, на Донбасі протестантські храми перетворювали на склади для зброї, а священнослужителів катували та вбивали. Про це повідомив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, передає УНН.
Деталі
Зазначається, що священників, які не погоджувалися співпрацювати з окупантами, викрадали, звинувачували у шпигунстві та вибивали потрібні "зізнання".
У Криму методи тиску включали обшуки в мечетях, кримінальні переслідування за релігійну літературу та залякування імамів.
За три роки росіяни вбили в Україні близько пів сотні пастирів, 630 храмів зруйнували чи пошкодили
Подоляк додав, оскільки більшість українців сповідують релігію, війна – це також боротьба за право вільно вірити та відвідувати храми.
Понад 70 % українців називають себе віруючими. Тож ЗСУ б’ються не тільки за свободу, наші домівки й родини, а й за релігійну свободу,
Відмова від своїх територій означала б і втрату цієї свободи. Очевидно, що рпц – це не релігія, а ідеологічний інструмент, що виправдовує насильство, масові вбивства та геноцид, зазначає Подоляк.
Нагадаємо
УНН писав, що російська федерація та афілійована з Кремлем російська православна церква (рпц) систематично порушують міжнародне гуманітарне право на тимчасово окупованих територіях України.