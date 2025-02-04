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рф та рпц знищують релігійну свободу на окупованих територіях України - МЗС

рф та рпц знищують релігійну свободу на окупованих територіях України - МЗС

Київ • УНН

 • 27991 перегляди

рф та рпц систематично порушують міжнародне гуманітарне право на окупованих територіях України. Відбувається насильницьке підпорядкування релігійних громад та репресії проти духовенства різних конфесій.

російська федерація та афілійована з Кремлем російська православна церква (рпц) систематично порушують міжнародне гуманітарне право на тимчасово окупованих територіях України. Офіційний Київ вчергове закликає міжнародну спільноту посилити санкції проти релігійних структур, що підтримують війну, та продовжити тиск на рф. Про це йдеться у коментарі МЗС щодо систематичних порушень рф та рпц міжнародного гуманітарного права на тимчасово окупованих територіях України, передає УНН.

Напередодні Молитовного сніданку в США, який є важливим майданчиком для обговорення прав людини, релігійної свободи та міжрелігійного діалогу, Міністерство закордонних справ України вчергове звертає увагу світової спільноти на серйозні порушення прав на свободу віросповідання та релігійної діяльності на тимчасово окупованих Росією територіях України. Російська Федерація та афілійована з Кремлем Російська православна церква (РПЦ) систематично порушують міжнародне гуманітарне право на тимчасово окупованих територіях (ТОТ) України. Під їхнім патронатом на цих територіях відбувається насильницьке підпорядкування релігійних громад, репресії проти релігійних діячів та вірян, знищення незалежних релігійних структур і пропаганда ідей "русского міра" 

- йдеться у коментарі.

У МЗС наголосили, що рф та рпц здійснюють політику винищення релігійної різноманітності на непідконтрольних Уряду України територіях. Під репресії потрапили духовенство та віряни Православної Церкви України (ПЦУ), протестантських, католицьких та мусульманських спільнот. У Криму ліквідовано всі громади ПЦУ, захоплено їхні храми. Переслідуються і священники Української православної церкви (УПЦ), які не підтримують окупаційну владу. Проти них відкривають кримінальні справи, здійснюються обшуки, їх залякують. 

"Кримські мусульмани - представники Меджлісу кримських татар зазнають переслідувань через свою релігійну та національну ідентичність. Спільна молитва мусульман у Криму є для окупанта приводом для репресій. Російські силовики проводять обшуки в оселях кримських татар та у релігійних громадах "Свідків Єгови". Протестантські храми конфіскуються і перетворюються на адміністративні або "культурні" установи.

Днями виповниться рік як російські окупанти на Херсонщині закатували до смерті священника Православної церкви України отця Степана Подольчака. Його вбили за відмову перейти під "юрисдикцію" московської церкви, яка благословляє російських солдатів на вбивства в Україні. 

З 2014 року Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні (ММПЛУ) регулярно документує факти впливу незаконних дій окупаційної влади у Криму на вірян та духовенство різних релігійних громад. У 40-ій періодичній доповіді ММПЛУ наводяться факти знесення у червні 2024 року окупаційною владою останнього храму ПЦУ в Криму на підставі рішення так званого "Євпаторійського міського суду", ухваленого ще у 2019 році. 

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У 41-ій доповіді місії задокументовані випадки катувань і жорстокого поводження з греко-католицькими священниками, які з листопада 2022 року перебували в ув’язненні російської окупаційної влади в місцях позбавлення волі на окупованій території Донецької області. ММПЛУ у грудні 2024 року відзначила, що представники різних релігійних громад продовжують зазнавати кримінального переслідування та ухвалення окупаційними судами суворих вироків ув’язнення у  справах, пов'язаних з їхньою релігійною діяльністю.

Європейський суд з прав людини визнав, що рф систематично порушує свободу віросповідання, переслідує релігійні меншини та конфісковує релігійні об’єкти. Європейський парламент у резолюції 2024/2988(RSP) засудив використання православної релігії як інструменту політичного впливу рф. Парламентська Асамблея Ради Європи в резолюції 2567 (2024) засудила дії РФ та її пропагандистську кампанію, спрямовану на виправдання військової агресії.

Генеральна Асамблея ООН у резолюції 79/184 "Ситуація з правами людини на тимчасово окупованих територіях України, включаючи Автономну Республіку Крим та місто Севастополь" засудила порушення окупаційною владою прав людини та міжнародного гуманітарного права, зокрема триваючі погрози, переслідування та тиск на релігійні меншини і громади на ТОТ України. 

рпц є активним учасником реалізації агресивної політики Кремля. Її функціонери ведуть ідеологічну роботу зі знищення української національної ідентичності. У школах на тимчасово окупованих територіях України введений курс "Духовно-моральні основи культури Росії", проводяться обов’язкові зустрічі священників рпц із молоддю, під час яких нав’язується російська ідентичність та зневага до української культури.

На тимчасово окупованій території Запорізької області священники рпц поширюють літературу, яка пропагує службу в армії рф, виправдовує окупацію та заперечує існування української нації. У окупованому Мелітополі створені дитячі воєнізовані організації за участі представників рпц.

Сійярто знову "врятував" патріарха рпц кирила від санкцій ЄС16.12.24, 16:49 • 49921 перегляд

рпц захоплює українські храми. Від початку повномасштабного вторгнення рф на тимчасово окупованих територіях України насильно включені до складу рпц 8 єпархій упц, які мають понад 1600 парафій та 23 монастирі. Захоплений кафедральний собор святих князя Володимира та княгині Ольги ПЦУ у Сімферополі, демонтований останній храм ПЦУ в Криму – Хрестовоздвиженський храм.

рпц підтримує російську агресію, благословляє військових, постачає гуманітарну допомогу армії рф. Священники цієї церкви беруть участь у мобілізаційних заходах, активно пропагують участь у війні, організовують збори коштів на потреби окупаційних військ.

За даними українських спецслужб, понад 1300 священників рпц направлені на фронт, де вони діють як капелани або представники російських спецслужб.  СБУ викрила факти постачання ударних дронів російським військам через "Кримську митрополію" рпц. 

росія продовжує використовувати релігію як інструмент політичної пропаганди і контролю над людьми, які живуть на тимчасово окупованих територіях України", - йдеться у коментарі. 

Україна вчергове закликає міжнародну спільноту посилити санкції проти релігійних структур, що підтримують війну, та продовжити тиск на рф для припинення переслідувань релігійних громад на окупованих територіях, резюмували у МЗС.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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