Новий закон про релігійні організації: що чекає на УПЦ та РПЦ в Україні

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Голова Держслужби з етнополітики пояснив суть нового закону про заборону релігійних організацій, пов'язаних з рф. Закон не забороняє УПЦ, але вимагає розірвати зв'язки з рпц протягом 9 місяців.

Закон про заборону пов'язаних з рф релігійних організацій є легітимним і переслідує мету не допустити на території України діяльності рпц, яка є співучасницею злочинів проти людяності.

Про це заявив голова Державної служби України з етнополітики та свободи совісті Віктор Єленський, пише УНН.

Деталі

Цей закон називають законом про заборону упц, це неправда. Він не забороняє упц, він забороняє діяльність української православної церкви як ідеологічне продовження агресивного режиму російської федерації як співучасника злочинів проти людяності. Це була резолюція Генеральної Асамблеї Ради Європи. Те, що там забороняється УПЦ чи будь-яка інша релігійна організація на території України, звичайно не йдеться

- заявив Єленський.

Єленський пояснив, що у законі йдеться про приєднані до рпц релігійні організації і про їх обовʼязок відʼєднатися.

Цей закон є легітимним, тому що він переслідує легітимну мету — недопущення рпц на території України, яка прямо заявила, що є не просто співучасницею війни, а прямим учасником, який посилає сюди зі зброєю своїх капеланів, створює власні приватні військові кампанії, яка прямо заявила, що спрямована на знищення української державності, культури, ідентичності. І в такому вигляді неможливо уявити саму можливість її діяльність на території України

- говорить голова Державної служби України з етнополітики та свободи совісті.

  Нагадаємо 

Президент України підписав закон про заборону діяльності релігійних організацій, пов'язаних з росією. Закон набуде чинності через 30 днів, а громади УПЦ МП матимуть 9 місяців на розрив зв'язків з РПЦ.  

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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