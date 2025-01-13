Новый закон о религиозных организациях: что ждет УПЦ и РПЦ в Украине

Закон о запрете связанных с рф религиозных организаций является легитимным и преследует цель не допустить на территории Украины деятельности рпц, которая является соучастницей преступлений против человечности.

Об этом заявил председатель Государственной службы Украины по этнополитике и свободе совести Виктор Еленский, пишет УНН.

Детали

Этот закон называют законом о запрете упц, это неправда. Он не запрещает упц, он запрещает деятельность украинской православной церкви как идеологическое продолжение агрессивного режима российской федерации как соучастника преступлений против человечности. Это была резолюция Генеральной Ассамблеи Совета Европы. То, что там запрещается УПЦ или любая другая религиозная организация на территории Украины, конечно речь не идет

Еленский пояснил, что в законе речь идет о присоединенных к рпц религиозных организациях и об их обязанности отсоединиться.



Этот закон является легитимным, потому что он преследует легитимную цель - недопущение рпц на территории Украины, которая прямо заявила, что является не просто соучастницей войны, а прямым участником, который посылает сюда с оружием своих капелланов, создает собственные частные военные кампании, которая прямо заявила, что направлена на уничтожение украинской государственности, культуры, идентичности. И в таком виде невозможно представить саму возможность ее деятельности на территории Украины