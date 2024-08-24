Зеленський підписав закон про заборону пов'язаних з рф релігійних організацій
Київ • УНН
Президент України підписав закон про заборону діяльності релігійних організацій, пов'язаних з росією. Закон набуде чинності через 30 днів, а громади УПЦ МП матимуть 9 місяців на розрив зв'язків з РПЦ.
Президент України Володимир Зеленський підписав закон про заборону діяльності релігійних організацій, пов'язаних з рф, або, як його називають, закон про заборону московської церкви, повідомляється на сайті парламенту, пише УНН.
Деталі
"24.08.2024 - повернуто з підписом від Президента України", - ідеться у повідомленні про стан проходження документа.
Зеленський: українське православ'я сьогодні робить крок до визволення від московських чортів24.08.24, 10:00 • 21530 переглядiв
Доповнення
Раніше повідомлялося, що закон набуде чинності через 30 днів, але громади УПЦ МП матимуть 9 місяців на розрив зв'язків з РПЦ.
Народні депутати 265 голосами остаточно ухвалили законопроєкт №8371, який передбачає заборону діяльності на території України релігійних організацій, пов’язаних з рф.
Законопроєкт розроблений для виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України від 1 грудня 2022 року. Він вносить зміни до низки законів та унеможливлює діяльність в Україні релігійних організацій, керівний центр яких знаходиться в рф.