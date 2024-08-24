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Зеленський підписав закон про заборону пов'язаних з рф релігійних організацій

Зеленський підписав закон про заборону пов'язаних з рф релігійних організацій

Київ • УНН

 • 24066 перегляди

Президент України підписав закон про заборону діяльності релігійних організацій, пов'язаних з росією. Закон набуде чинності через 30 днів, а громади УПЦ МП матимуть 9 місяців на розрив зв'язків з РПЦ.

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про заборону діяльності релігійних організацій, пов'язаних з рф, або, як його називають, закон про заборону московської церкви, повідомляється на сайті парламенту, пише УНН.

Деталі

"24.08.2024 - повернуто з підписом від Президента України", - ідеться у повідомленні про стан проходження документа.

Зеленський: українське православ'я сьогодні робить крок до визволення від московських чортів24.08.24, 10:00 • 21530 переглядiв

Доповнення

Раніше повідомлялося, що закон набуде чинності через 30 днів, але громади УПЦ МП матимуть 9 місяців на розрив зв'язків з РПЦ.

Народні депутати 265 голосами остаточно ухвалили законопроєкт №8371, який передбачає заборону діяльності на території України релігійних організацій, пов’язаних з рф.

Законопроєкт розроблений для виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України від 1 грудня 2022 року. Він вносить зміни до низки законів та унеможливлює діяльність в Україні релігійних організацій, керівний центр яких знаходиться в рф.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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