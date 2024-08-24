Зеленський: українське православ'я сьогодні робить крок до визволення від московських чортів

Українське православ’я сьогодні робить крок до визволення від московських чортів, заявив Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні у День Незалежності України, пише УНН.

Я дякую кожному, хто допомагає нашим воїнам і нашій державі, усім, хто живе й працює, аби працювала й жила незалежність. (...) І сьогодні. І за кожен з 913 днів цієї війни. За справу кожного й кожної з вас. За те, що доводите: незалежність – справа кожного й кожної. І вона має багато вимірів. Кожен з яких потрібно здобувати, аби відстояти незалежність всеосяжну. Це економічна, це енергетична незалежність. Це духовна незалежність українського народу. І українське православ’я сьогодні робить крок до визволення від московських чортів. Це і втілення справедливості щодо нагород незалежної України, які більше ніколи не носитимуть ті, хто її зрадив. Це втілення справедливості щодо героїв-іноземців, які захищають Україну на фронті та заслуговують на українську шану – на наше громадянство. Це невідворотні процеси, які запущені нами сьогодні. Так зміцнюється незалежність