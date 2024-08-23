Стефанчук підписав законопроєкт про заборону московської церкви
Київ • УНН
Голова Верховної Ради підписав законопроєкт про заборону діяльності релігійних організацій, пов'язаних з росією. Документ направлено на підпис Президенту, закон набуде чинності через 30 днів.
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук підписав законопроєкт про про заборону діяльності в Україні релігійних організацій, що пов'язані з росією. Документ направлений на підпис Президенту. Про це УНН повідомляє із посиланням на картку законопроєкта.
Деталі
Йдеться про законопроєкт №8371 "Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності в Україні релігійних організацій".
23 серпня його було повернуто з підписом Голови Верховної Ради і направлено на підпис Президенту України.
Нагадаємо
Верховна Рада ухвалила законопроєкт №8371 про заборону діяльності релігійних організацій, пов'язаних з рф. Закон набуде чинності через 30 днів, але громади УПЦ МП матимуть 9 місяців на розрив зв'язків з РПЦ.