Стефанчук підписав законопроєкт про заборону московської церкви

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Київ • УНН

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Голова Верховної Ради підписав законопроєкт про заборону діяльності релігійних організацій, пов'язаних з росією. Документ направлено на підпис Президенту, закон набуде чинності через 30 днів.

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук підписав законопроєкт  про про заборону діяльності в Україні релігійних організацій, що пов'язані з росією. Документ направлений на підпис Президенту. Про це УНН повідомляє із посиланням на картку законопроєкта. 

Деталі 

Йдеться про законопроєкт №8371 "Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності в Україні релігійних організацій". 

23 серпня його було повернуто  з підписом Голови Верховної Ради і направлено на підпис Президенту України.

Нагадаємо 

Верховна Рада ухвалила законопроєкт №8371 про заборону діяльності релігійних організацій, пов'язаних з рф. Закон набуде чинності через 30 днів, але громади УПЦ МП матимуть 9 місяців на розрив зв'язків з РПЦ. 

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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