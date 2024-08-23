Стефанчук подписал законопроект о запрете московской церкви
Киев • УНН
Председатель Верховной Рады подписал законопроект о запрете деятельности религиозных организаций, связанных с Россией. Документ направлен на подпись Президенту, закон вступит в силу через 30 дней.
Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук подписал законопроект о запрете деятельности в Украине религиозных организаций, связанных с россией. Документ направлен на подпись Президенту. Об этом УНН сообщает со ссылкой на карточку законопроекта.
Детали
Речь идет о законопроекте №8371 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно деятельности в Украине религиозных организаций".
23 августа он был возвращен с подписью Председателя Верховной Рады и направлен на подпись Президенту Украины.
Напомним
Верховная Рада приняла законопроект №8371 о запрете деятельности религиозных организаций, связанных с рф. Закон вступит в силу через 30 дней, но у общин УПЦ МП будет 9 месяцев на разрыв связей с РПЦ.