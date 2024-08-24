Зеленский: украинское православие сегодня делает шаг к освобождению от московских чертей

Украинское православие сегодня делает шаг к освобождению от московских чертей, заявил Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении в День Независимости Украины, пишет УНН.

Я благодарю каждого, кто помогает нашим воинам и нашему государству, всем, кто живет и работает, чтобы работала и жила независимость. (...) И сегодня. И за каждый из 913 дней этой войны. За дело каждого и каждой из вас. За то, что доказываете: независимость - дело каждого и каждой. И она имеет много измерений. Каждое из которых нужно приобретать, чтобы отстоять независимость всеобъемлющую. Это экономическая, это энергетическая независимость. Это духовная независимость украинского народа. И украинское православие сегодня делает шаг к освобождению от московских чертей. Это и воплощение справедливости относительно наград независимой Украины, которые больше никогда не будут носить те, кто ее предал. Это воплощение справедливости в отношении героев-иностранцев, которые защищают Украину на фронте и заслуживают украинского уважения - нашего гражданства. Это неотвратимые процессы, которые запущены нами сегодня