Зеленский подписал закон о запрете связанных с рф религиозных организаций
Киев • УНН
Президент Украины подписал закон о запрете деятельности религиозных организаций, связанных с Россией. Закон вступит в силу через 30 дней, а общины УПЦ МП будут иметь 9 месяцев на разрыв связей с РПЦ.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о запрете деятельности религиозных организаций, связанных с рф, или, как его называют, закон о запрете московской церкви, сообщается на сайте парламента, пишет УНН.
Детали
«24.08.2024 - возвращено с подписью от Президента Украины», - говорится в сообщении о состоянии прохождения документа.
Зеленський: українське православ'я сьогодні робить крок до визволення від московських чортів24 августа 2024, 07:00 • 11433 просмотра
Дополнение
Ранее сообщалось, что закон вступит в силу через 30 дней, но у общин УПЦ МП будет 9 месяцев на разрыв связей с РПЦ.
Народные депутаты 265 голосами окончательно приняли законопроект № 8371, который предусматривает запрет деятельности на территории Украины религиозных организаций, связанных с РФ.
Законопроект разработан для выполнения решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 1 декабря 2022 года. Он вносит изменения в ряд законов и делает невозможным деятельность в Украине религиозных организаций, руководящий центр которых находится в РФ.