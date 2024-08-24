Зеленский подписал закон о запрете связанных с рф религиозных организаций

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о запрете деятельности религиозных организаций, связанных с рф, или, как его называют, закон о запрете московской церкви, сообщается на сайте парламента, пишет УНН.

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«24.08.2024 - возвращено с подписью от Президента Украины», - говорится в сообщении о состоянии прохождения документа.

Зеленський: українське православ'я сьогодні робить крок до визволення від московських чортів

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Ранее сообщалось, что закон вступит в силу через 30 дней, но у общин УПЦ МП будет 9 месяцев на разрыв связей с РПЦ.

Народные депутаты 265 голосами окончательно приняли законопроект № 8371, который предусматривает запрет деятельности на территории Украины религиозных организаций, связанных с РФ.

Законопроект разработан для выполнения решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 1 декабря 2022 года. Он вносит изменения в ряд законов и делает невозможным деятельность в Украине религиозных организаций, руководящий центр которых находится в РФ.