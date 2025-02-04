рф и рпц уничтожают религиозную свободу на оккупированных территориях Украины - МИД

российская федерация и аффилированная с Кремлем русская православная церковь (рпц) систематически нарушают международное гуманитарное право на временно оккупированных территориях Украины. Официальный Киев в очередной раз призывает международное сообщество усилить санкции против религиозных структур, поддерживающих войну, и продолжить давление на рф. Об этом говорится в комментарии МИД относительно систематических нарушений рф и рпц международного гуманитарного права на временно оккупированных территориях Украины, передает УНН.

Накануне Молитвенного завтрака в США, который является важной площадкой для обсуждения прав человека, религиозной свободы и межрелигиозного диалога, Министерство иностранных дел Украины в очередной раз обращает внимание мирового сообщества на серьезные нарушения прав на свободу вероисповедания и религиозной деятельности на временно оккупированных Россией территориях Украины. Российская Федерация и аффилированная с Кремлем Русская православная церковь (РПЦ) систематически нарушают международное гуманитарное право на временно оккупированных территориях (ВОТ) Украины. Под их патронатом на этих территориях происходит насильственное подчинение религиозных общин, репрессии против религиозных деятелей и верующих, уничтожение независимых религиозных структур и пропаганда идей «русского мира» - говорится в комментарии.

В МИД подчеркнули, что рф и рпц осуществляют политику истребления религиозного разнообразия на неподконтрольных правительству Украины территориях. Под репрессии попали духовенство и верующие Православной Церкви Украины (ПЦУ), протестантских, католических и мусульманских общин. В Крыму ликвидированы все общины ПЦУ, захвачены их храмы. Преследуются и священники Украинской православной церкви (УПЦ), которые не поддерживают оккупационную власть. Против них открывают уголовные дела, проводятся обыски, их запугивают.

«Крымские мусульмане - представители Меджлиса крымских татар подвергаются преследованиям из-за своей религиозной и национальной идентичности. Совместная молитва мусульман в Крыму является для оккупанта поводом для репрессий. Российские силовики проводят обыски в домах крымских татар и в религиозных общинах «Свидетелей Иеговы». Протестантские храмы конфискуются и превращаются в административные или «культурные» учреждения.

На днях исполнится год как российские оккупанты на Херсонщине замучили до смерти священника Православной церкви Украины отца Степана Подольчака. Его убили за отказ перейти под «юрисдикцию» московской церкви, которая благословляет российских солдат на убийства в Украине.

С 2014 года Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине (ММПЧУ) регулярно документирует факты влияния незаконных действий оккупационных властей в Крыму на верующих и духовенство различных религиозных общин. В 40-м периодическом докладе ММПЧУ приводятся факты сноса в июне 2024 года оккупационными властями последнего храма ПЦУ в Крыму на основании решения так называемого «Евпаторийского городского суда», принятого еще в 2019 году.

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В 41-м докладе миссии задокументированы случаи пыток и жестокого обращения с греко-католическими священниками, которые с ноября 2022 года находились в заключении российских оккупационных властей в местах лишения свободы на оккупированной территории Донецкой области. ММПЧУ в декабре 2024 года отметила, что представители различных религиозных общин продолжают подвергаться уголовному преследованию и вынесению оккупационными судами суровых приговоров о заключении в делах, связанных с их религиозной деятельностью.

Европейский суд по правам человека признал, что рф систематически нарушает свободу вероисповедания, преследует религиозные меньшинства и конфискует религиозные объекты. Европейский парламент в резолюции 2024/2988 (RSP) осудил использование православной религии как инструмента политического влияния рф. Парламентская Ассамблея Совета Европы в резолюции 2567 (2024) осудила действия РФ и ее пропагандистскую кампанию, направленную на оправдание военной агрессии.

Генеральная Ассамблея ООН в резолюции 79/184 «Ситуация с правами человека на временно оккупированных территориях Украины, включая Автономную Республику Крым и город Севастополь» осудила нарушения оккупационными властями прав человека и международного гуманитарного права, в частности продолжающиеся угрозы, преследования и давление на религиозные меньшинства и общины на ВОТ Украины.

рпц является активным участником реализации агрессивной политики Кремля. Ее функционеры ведут идеологическую работу по уничтожению украинской национальной идентичности. В школах на временно оккупированных территориях Украины введен курс «Духовно-нравственные основы культуры России», проводятся обязательные встречи священников рпц с молодежью, во время которых навязывается российская идентичность и пренебрежение к украинской культуре.

На временно оккупированной территории Запорожской области священники рпц распространяют литературу, которая пропагандирует службу в армии рф, оправдывает оккупацию и отрицает существование украинской нации. В оккупированном Мелитополе созданы детские военизированные организации с участием представителей рпц.

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рпц захватывает украинские храмы. С начала полномасштабного вторжения рф на временно оккупированных территориях Украины насильно включены в состав рпц 8 епархий упц, которые имеют более 1600 приходов и 23 монастыря. Захвачен кафедральный собор святых князя Владимира и княгини Ольги ПЦУ в Симферополе, демонтирован последний храм ПЦУ в Крыму - Крестовоздвиженский храм.

рпц поддерживает российскую агрессию, благословляет военных, поставляет гуманитарную помощь армии рф. Священники этой церкви участвуют в мобилизационных мероприятиях, активно пропагандируют участие в войне, организовывают сборы средств на нужды оккупационных войск.

По данным украинских спецслужб, более 1300 священников рпц направлены на фронт, где они действуют как капелланы или представители российских спецслужб. СБУ разоблачила факты поставки ударных дронов российским войскам через «Крымскую митрополию» рпц.

россия продолжает использовать религию как инструмент политической пропаганды и контроля над людьми, которые живут на временно оккупированных территориях Украины», - говорится в комментарии.

Украина в очередной раз призывает международное сообщество усилить санкции против религиозных структур, поддерживающих войну, и продолжить давление на РФ для прекращения преследований религиозных общин на оккупированных территориях, резюмировали в МИД.