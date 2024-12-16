Сийярто снова спас патриарха рпц кирилла от санкций ЕС
Киев • УНН
Петер Сийярто наложил вето на включение патриарха Кирилла в санкционный список ЕС. Венгерский министр также заблокировал выплату 6,5 млрд евро из Европейского фонда мира.
Министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто сегодня в очередной раз "спас" патриарха рпц кирилла от санкций ЕС, сообщает венгерское издание 444.hu, пишет УНН.
Детали
Как сообщается, Сийярто снова наложил вето на выплату около 6,5 млрд евро в рамках Европейского фонда мира, отправку учебной миссии ЕС в Украину и включение российского патриарха кирилла в санкционный список, о чем сам заявил после неформального заседания Совета ЕС на уровне министров иностранных дел в Брюсселе.
"Сегодня также официально принят 15-й пакет санкций. Венгрия поддержала это предложение, потому что оно по-прежнему включает содействие, позволяющее MOL экспортировать российскую нефть, и потому, что ей удалось "отсеять сумасшедшие идеи из пакета санкций", - заявил глава МИД Венгрии.
По словам Сийярто, "это была настолько "сумасшедшая идея", например, что патриарха кирилла хотели внести в санкционный список", пишет издание.
"Я думаю, что санкционного списка против руководителей церквей и церковных деятелей однозначно следует избегать, потому что если мы не сможем разговаривать друг с другом по церковной линии, то будет потеряна последняя надежда на мир, в том числе и формально", - сказал он.
Как отмечает издание, это "не первый случай, когда венгерское правительство защищает провоенного лидера российской церкви".
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