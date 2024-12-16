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Сийярто снова спас патриарха рпц кирилла от санкций ЕС

Сийярто снова спас патриарха рпц кирилла от санкций ЕС

Киев  •  УНН

 • 7616 просмотра

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Петер Сийярто наложил вето на включение патриарха Кирилла в санкционный список ЕС. Венгерский министр также заблокировал выплату 6,5 млрд евро из Европейского фонда мира.

Министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто сегодня в очередной раз "спас" патриарха рпц кирилла от санкций ЕС, сообщает венгерское издание 444.hu, пишет УНН.

Детали

Как сообщается, Сийярто снова наложил вето на выплату около 6,5 млрд евро в рамках Европейского фонда мира, отправку учебной миссии ЕС в Украину и включение российского патриарха кирилла в санкционный список, о чем сам заявил после неформального заседания Совета ЕС на уровне министров иностранных дел в Брюсселе.

"Сегодня также официально принят 15-й пакет санкций. Венгрия поддержала это предложение, потому что оно по-прежнему включает содействие, позволяющее MOL экспортировать российскую нефть, и потому, что ей удалось "отсеять сумасшедшие идеи из пакета санкций", - заявил глава МИД Венгрии.

По словам Сийярто, "это была настолько "сумасшедшая идея", например, что патриарха кирилла хотели внести в санкционный список", пишет издание.

"Я думаю, что санкционного списка против руководителей церквей и церковных деятелей однозначно следует избегать, потому что если мы не сможем разговаривать друг с другом по церковной линии, то будет потеряна последняя надежда на мир, в том числе и формально", - сказал он.

Как отмечает издание, это "не первый случай, когда венгерское правительство защищает провоенного лидера российской церкви".

Венгрия с Болгарией нашла решение для транзита газа на фоне санкций США против российского "Газпромбанка" - Сийярто13 дек. 2024, 14:50 • 18053 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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