Венгрия с Болгарией нашла решение для транзита газа на фоне санкций США против российского «Газпромбанка» - Сийярто

Министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто заявил, что удалось найти решение «проблем, вызванных новыми американскими санкциями» против российского «Газпромбанка», «поэтому энергоснабжение Венгрии остается на стабильной основе», пишет УНН со ссылкой на венгерское издание ORIGO.

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Сийярто, согласно заявлению венгерского министерства в пятницу, сообщил в пятницу в Софии, что после переговоров с президентом Болгарии, министром энергетики и исполняющим обязанности министра иностранных дел страны «большая часть импорта природного газа в Венгрию сейчас поступает через Болгарию». Он сообщил, что в этом году в Венгрию по трубопроводу «Турецкий поток» уже поступило более семи миллиардов кубометров природного газа, без которого поставки в страну не были бы гарантированы.

«Теперь и президент Болгарии, и министр энергетики подтвердили, что мы можем рассчитывать на то, что Болгария и в дальнейшем будет нашим надежным и предсказуемым транзитным партнером», - сообщил он.

«Таким образом, поставки природного газа в Венгрию могут быть беспрепятственными через Болгарию, что важно, поскольку уходящее решение американской администрации, согласно которому Газпромбанк был внесен в санкционный список, поставило и Венгрию, и Болгарию в сложную ситуацию», - сказал он.

Сийярто, как отмечается, пояснил, что «Венгрия платит за природный газ через российское финансовое учреждение, а Болгария получает оттуда деньги за транзит». «И если эти финансовые операции не могут быть выполнены, то Венгрия не получит природный газ или потому, что она не может за него заплатить, или потому, что он не может поступать через Болгарию», - предупредил он.

В заключение Сийярто сообщил, что «эта проблема решена и что было найдено юридическое и финансовое решение, которое принято всеми партнерами и которое не подпадает под санкции». «Коллеги проведут необходимую юридическую работу, и таким образом поставки природного газа через Болгарию будут абсолютно гарантированы в следующий период, несмотря на американские ограничения, это успокаивает, хорошая новость с точки зрения энергоснабжения Венгрии», - сказал он.

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Также Сийярто приветствовал тот факт, что Болгария со следующего года станет членом Шенгенской зоны, что обеспечит свободное и беспрепятственное перемещение товаров и людей, устраняя нынешние несправедливые условия и длительное ожидание.

Сийярто, как отмечается, также коснулся темы войны РФ против Украины и отметил, что «позиция болгарского президента аналогична позиции венгерского правительства». «Было доказано, что нет решения на поле боя, есть только дипломатическое решение, и мы искренне надеемся, что эти здоровые голоса укрепятся в Европе в ближайший период благодаря победе президента Дональда Трампа, и что эта жестокая война наконец может быть закончена здесь, среди нашего соседства», - подытожил он.