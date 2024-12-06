ЕС ведет переговоры с США о смягчении последствий санкций против "Газпромбанка" - Bloomberg
Киев • УНН
ЕС ведет переговоры с США по смягчению санкций против "Газпромбанка" из-за рисков поставок газа в Европу. Путин отменил требование оплаты через этот банк, но вопрос платежей остается сложным.
Европейский Союз давит на США, чтобы они искали "пути смягчения санкций США" в отношении российского "Газпромбанка", финансового учреждения, которое является ключевым для обеспечения поступления российского природного газа в блок, сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Детали
Как указано, дискуссии продолжаются даже после того, как российский президент владимир путин отказался от требования, чтобы иностранные покупатели использовали только этот банк при покупке российского газа, шаг, направленный на предотвращение влияния ограничений США.
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"ЕС и США обсуждают тип и объем мер смягчения последствий после того, как некоторые европейские правительства и компании предупредили, что санкции создадут риск для безопасности поставок в регионе", по словам людей, осведомленных в этом вопросе.
По словам источников, во время переговоров рассматриваются следующие варианты: можно ли законно осуществлять платежи через люксембургскую дочернюю компанию "Газпромбанка", или лучше использовать другие каналы платежей.
В то время как указ путина об отмене требования платить напрямую через "Газпромбанк", как указано, "помог успокоить европейский газовый рынок", он еще больше усложнил платежную систему и оставил финансовые учреждения все еще неуверенными в правовых рисках.
Дополнение
В прошлом месяце США наложили санкции на российский банк, усилив попытки наказать москву за войну в Украине, отмечает издание.
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В 2022 году "Газпром" изменил способ приема платежей от европейских покупателей, требуя рубли через "Газпромбанк". В 2022 году Польша и Болгария были отключены из-за отказа выполнять требования, но Словакия и Венгрия все что получают российский трубопроводный газ. Ранее на этой неделе правительство в Будапеште подало в США запрос на отказ.