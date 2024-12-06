ЕС ведет переговоры с США о смягчении последствий санкций против "Газпромбанка" - Bloomberg

ukenru
Эксклюзив
Бровары усиливают энергонезависимость благодаря поддержке USAID
16:16 • 60526 просмотра

Бровары усиливают энергонезависимость благодаря поддержке USAID

Эксклюзив
Глава АРМА Дума должен понести ответственность за скандал с фиктивным справками - эксперт
 • 89986 просмотра

Глава АРМА Дума должен понести ответственность за скандал с фиктивным справками - эксперт

Эксклюзив
Военный эксперт заявил, что подготовка гражданских к сопротивлению должна стать приоритетом для государства
 • 115727 просмотра

Военный эксперт заявил, что подготовка гражданских к сопротивлению должна стать приоритетом для государства

Эксклюзив
Рынок аренды "замер" до весны: экспертная назвала города, где он все еще активен
 • 109822 просмотра

Рынок аренды "замер" до весны: экспертная назвала города, где он все еще активен

Эксклюзив
рф снова начинает затягивать с обменами военнопленных - секретарь Координационного штаба
 • 118973 просмотра

рф снова начинает затягивать с обменами военнопленных - секретарь Координационного штаба

Эксклюзив
Фейковая инвалидность в АРМА: эксперт указал на управленческий провал главы агентства Думы
 • 124568 просмотра

Фейковая инвалидность в АРМА: эксперт указал на управленческий провал главы агентства Думы

Эксклюзив
В КНИИСЭ выяснили, что россия использует против Украины два типа северокорейских ракет
 • 121071 просмотра

В КНИИСЭ выяснили, что россия использует против Украины два типа северокорейских ракет

Эксклюзив
НАПК проверит куда и.о. замглавы ГНС Сокур девал 2,6 млн грн - нардеп
 • 116294 просмотра

НАПК проверит куда и.о. замглавы ГНС Сокур девал 2,6 млн грн - нардеп

Эксклюзив
Ретроградность Марса: чем сложен и опасен этот период
 • 104004 просмотра

Ретроградность Марса: чем сложен и опасен этот период

Эксклюзив
Марафон инвалидности перехватило АРМА: полиция проверяет должностных лиц агентства (ВИДЕО)
 • 108894 просмотра

Марафон инвалидности перехватило АРМА: полиция проверяет должностных лиц агентства (ВИДЕО)

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Зима в НБУ: как сомнительные действия главного юриста вредят репутации регулятора

Зима в НБУ: как сомнительные действия главного юриста вредят репутации регулятора

 • 109618 просмотра
Потери ВСУ во время наступления на Курщине вдвое меньше, чем в обороне-Сырский

Потери ВСУ во время наступления на Курщине вдвое меньше, чем в обороне-Сырский

 • 38644 просмотра
Швеция и Дания заказали БМП на 25 млрд: Украина получит 40 единиц

Швеция и Дания заказали БМП на 25 млрд: Украина получит 40 единиц

 • 30790 просмотра
лукашенко попросил путина разместить в беларуси "Орешник": диктатор согласился

лукашенко попросил путина разместить в беларуси "Орешник": диктатор согласился

14:04 • 24548 просмотра
Джеймс Нортон будет защищать англосаксонский трон в новом сериале от BBC

Джеймс Нортон будет защищать англосаксонский трон в новом сериале от BBC

14:54 • 33653 просмотра
публикации
Бровары усиливают энергонезависимость благодаря поддержке USAID

Бровары усиливают энергонезависимость благодаря поддержке USAID
Эксклюзив

16:16 • 60542 просмотра
Военный эксперт заявил, что подготовка гражданских к сопротивлению должна стать приоритетом для государства

Военный эксперт заявил, что подготовка гражданских к сопротивлению должна стать приоритетом для государства
Эксклюзив

 • 115730 просмотра
Зима в НБУ: как сомнительные действия главного юриста вредят репутации регулятора

Зима в НБУ: как сомнительные действия главного юриста вредят репутации регулятора

 • 109618 просмотра
"Клуб белого бизнеса" Гетманцева - одобренная коррупция или дискредитация рыночной экономики?

"Клуб белого бизнеса" Гетманцева - одобренная коррупция или дискредитация рыночной экономики?
Эксклюзив

 • 174055 просмотра
"Черноморка" в Броварах. Почему ресторан выбрал этот город для расширения и что нового предлагает посетителям

"Черноморка" в Броварах. Почему ресторан выбрал этот город для расширения и что нового предлагает посетителям
Эксклюзив

 • 171594 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять фантастических сериалов о космических приключениях: что посмотреть зимними выходными

Пять фантастических сериалов о космических приключениях: что посмотреть зимними выходными

18:15 • 9894 просмотра
Какао может защитить тело от последствий употребления жирной пищи и стресса

Какао может защитить тело от последствий употребления жирной пищи и стресса

16:16 • 17422 просмотра
Джеймс Нортон будет защищать англосаксонский трон в новом сериале от BBC

Джеймс Нортон будет защищать англосаксонский трон в новом сериале от BBC

14:54 • 33653 просмотра
Бывшая Джонни Деппа Эмбер Херд во второй раз станет мамой

Бывшая Джонни Деппа Эмбер Херд во второй раз станет мамой

 • 100378 просмотра
Принц Гарри вместе со своей женой не планирует покидать США

Принц Гарри вместе со своей женой не планирует покидать США

 • 93923 просмотра
Актуальное
ЕС ведет переговоры с США о смягчении последствий санкций против "Газпромбанка" - Bloomberg

ЕС ведет переговоры с США о смягчении последствий санкций против "Газпромбанка" - Bloomberg

Киев  •  УНН

 • 1529 просмотра

Read in English

ЕС ведет переговоры с США по смягчению санкций против "Газпромбанка" из-за рисков поставок газа в Европу. Путин отменил требование оплаты через этот банк, но вопрос платежей остается сложным.

Европейский Союз давит на США, чтобы они искали "пути смягчения санкций США" в отношении российского "Газпромбанка", финансового учреждения, которое является ключевым для обеспечения поступления российского природного газа в блок, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Как указано, дискуссии продолжаются даже после того, как российский президент владимир путин отказался от требования, чтобы иностранные покупатели использовали только этот банк при покупке российского газа, шаг, направленный на предотвращение влияния ограничений США.

путин отменил требование для иностранцев платить за газ только через "Газпромбанк"5 дек. 2024, 20:23 • 33320 просмотров

"ЕС и США обсуждают тип и объем мер смягчения последствий после того, как некоторые европейские правительства и компании предупредили, что санкции создадут риск для безопасности поставок в регионе", по словам людей, осведомленных в этом вопросе.

По словам источников, во время переговоров рассматриваются следующие варианты: можно ли законно осуществлять платежи через люксембургскую дочернюю компанию "Газпромбанка", или лучше использовать другие каналы платежей.

В то время как указ путина об отмене требования платить напрямую через "Газпромбанк", как указано, "помог успокоить европейский газовый рынок", он еще больше усложнил платежную систему и оставил финансовые учреждения все еще неуверенными в правовых рисках.

Дополнение

В прошлом месяце США наложили санкции на российский банк, усилив попытки наказать москву за войну в Украине, отмечает издание.

США ввели санкции против "Газпромбанка" и руководства центробанка рф. Зеленский поблагодарил21 нояб. 2024, 17:57 • 35638 просмотров

В 2022 году "Газпром" изменил способ приема платежей от европейских покупателей, требуя рубли через "Газпромбанк". В 2022 году Польша и Болгария были отключены из-за отказа выполнять требования, но Словакия и Венгрия все что получают российский трубопроводный газ. Ранее на этой неделе правительство в Будапеште подало в США запрос на отказ.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ЭкономикаНовости Мира
yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
bolgariyaБолгария
slovakiyaСловакия
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
vengriyaВенгрия
ukrainaУкраина
polshaПольша