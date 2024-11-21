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США ввели санкции против "Газпромбанка" и руководства центробанка рф. Зеленский поблагодарил

США ввели санкции против "Газпромбанка" и руководства центробанка рф. Зеленский поблагодарил

Киев  •  УНН

 • 5770 просмотра

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США ввели новые санкции против российского финансового сектора, включая «Газпромбанк» и более 50 банков. Санкции также коснулись 40 регистраторов ценных бумаг и 15 финансовых чиновников рф.

Соединенные Штаты ввели новые санкции против россии, в том числе против российского "Газпромбанка", и приняли дополнительные меры по ограничению использования россией международной финансовой системы, согласно сообщению, размещенному на сайте Министерства финансов США в четверг, пишет УНН.

Детали

"Минфин вводит санкции против десятков российских банков, регистраторов ценных бумаг и финансовых чиновников; Управление контроля за иностранными активами (OFAC) выпускает предупреждение о рисках присоединения к российской системе передачи финансовых сообщений", - говорится в сообщении.

В ведомстве указали, что сегодня OFAC "сделало еще один важный шаг по выполнению обязательств, принятых лидерами G7, по ограничению использования россией международной финансовой системы для продолжения войны против Украины".

"Действия OFAC включают санкции против "Газпромбанка", более 50 международных российских банков, более 40 российских регистраторов ценных бумаг и 15 российских финансовых чиновников. OFAC также выпускает предупреждение с описанием санкционных рисков, связанных с российской Системой передачи финансовых сообщений (СПФС), которую кремль создал и использует для обхода санкций", - говорится в сообщении Минфина США.

"Сегодняшние санкции, направленные против оставшегося крупнейшего банка россии не под санкциями, а также десятков других финансовых учреждений и должностных лиц в россии, еще больше ослабят и деградируют военную машину россии. Эти масштабные действия усложнят для кремля задачу уклонения от санкций США, а также финансирования и оснащения своих военных, - заявила министр финансов США Джанет Йеллен. - Мы продолжим принимать решительные меры против любых финансовых каналов, которые россия использует для поддержки своей незаконной и неспровоцированной войны в Украине".

Как отмечает Reuters, новые санкции США против российского "Газпромбанка" фактически выводит этот один из крупнейших банков россии из банковской системы США, запрещает их торговлю с американцами и замораживает их активы в США.

"Газпромбанк" частично принадлежит газовой компании "Газпром", принадлежащей кремлю.

"Газпромбанк" является каналом закупки россией военного оборудования для войны против Украины, заявили в Минфине США. Российское правительство также использует банк для выплат своим солдатам, в том числе для боевых премий, и для компенсации семьям своих солдат, погибших на войне.

Минфин США также ввел санкции против 50 малых и средних российских банков.

Этот шаг имеет целью ограничить связи страны с международной финансовой системой и предотвратить ее злоупотребление ею для оплаты технологий и оборудования, необходимых для войны.

Минфин США предупредил, что иностранные финансовые учреждения, которые поддерживают корреспондентские отношения с банками, попавшими под санкции, сталкиваются со "значительным риском санкций".

Вместе с санкциями Министерство финансов США также выдало две новые общие лицензии, которые позволяют американским организациям сворачивать операции с участием "Газпромбанка", среди других финансовых учреждений, и принимать меры по отказу от долговых обязательств или акций, выпущенных Газпромбанком.

Также под санкции попали чиновники центробанка рф, среди которых в частности первые заместители председателя российского центробанка Дмитрий Тулин и Владимир Чистюхин, руководитель департамента национальных платежных систем центробанка рф Алла Бакина и глава департамента финансовой стабильности цб рф Елизавета Данилова.

Реакция Украины

На решение администрации президента США Джо Байдена отреагировал Президент Украины Владимир Зеленский.

"Благодарен президенту США Джозефу Байдену и его администрации за сегодняшний сильный пакет финансовых и банковских санкций, направленных против экономики россии и ее военного бюджета. Благодаря мерам, которые коснулись "Газпромбанка", одного из крупнейших банков россии, а также его шести дочерних компаний и более 50 других финансовых учреждений, США нанесли значительный удар по военной машине путина и еще больше изолировали его кровавую, коррумпированную экономику от мирового рынка, - отметил Зеленский в X. - Это происходит в решающий момент, когда россия прибегает к ракетному бряцанию оружием в отчаянной попытке уничтожить то, что осталось от международного права. Справедливость требует, чтобы агрессор заплатил полную цену за эту войну".

"Мы искренне благодарны за лидерство Америки в защите свободы и за непоколебимую двухпартийную поддержку Конгресса, который продолжает выступать за сильные и решительные санкции. Вместе мы должны ослабить тиранию и укрепить глобальную безопасность", - подчеркнул Зеленский.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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