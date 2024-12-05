путин отменил требование для иностранцев платить за газ только через "Газпромбанк"
Киев • УНН
российский диктатор отменил требование оплаты газа через" Газпромбанк " для иностранных компаний. Теперь разрешены расчеты через "третьих лиц" в рублях через уполномоченные банки.
российский диктатор владимир путин отменил обязательства для иностранных компаний платить за российский газ только через Газпромбанк на фоне американских санкций. Об этом сообщает "Радио Свобода", пишет УНН.
Детали
Отмечается, что в рф обновили указ от марта 2022 года о специальном порядке оплаты газа иностранными компаниями. Указано, что новая норма будет действующей до тех пор, пока с Газпромбанка не снимут санкции.
Отныне иностранные покупатели имеют новый вариант расчета за российский газ - " зачисление уполномоченным банком "средств в рублях от"третьих лиц". В то же время существует встречное требование - форма безналичных взаиморасчетов или погашения равных сумм взаимных платежных обязательств.
Напомним
Банки Великобритании, Турции, ОАЭ, Венгрии и Таиланда сокращают взаимодействие с рф после новых санкций США. Банки останавливают обслуживание карт UnionPay Газпромбанка.
Также Газпромбанк сообщил о проблемах с обслуживанием карт UnionPay в 12 странах мира после санкций США. Клиенты не могут снять наличные и оплатить покупки в Турции, ОАЭ, Германии и других странах.
ГУР осуществило масштабную кибератаку на "Газпромбанк": россияне потеряли доступ к услугам5 дек. 2024, 09:09 • 33388 просмотров