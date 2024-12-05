ГУР осуществило масштабную кибератаку на "Газпромбанк": россияне потеряли доступ к услугам
Киев • УНН
ГУР Украины осуществило успешную DDOS-атаку на один из крупнейших банков рф. Клиенты потеряли доступ к онлайн-банкингу, мобильным приложениям и платежным терминалам по всей россии.
ГУР парализовало работу одного из крупнейших российских банков - "Газмпромбанк". В результате кибератаки клиенты банка не имеют доступа к онлайн-банкингу и мобильному кабинету пользователя. Об этом УНН сообщает со ссылкой на свои источники.
Киберспециалисты Главного управления разведки осуществили успешную масштабную кибератаку на системы российского подсанкционного "Газпромбанка", который входит в тройку крупнейших банков РФ. В результате мощной DDOS-атаки клиенты "Газпромбанка" потеряли доступ к онлайн-банкингу и мобильному кабинету пользователя банка. Сотни тысяч россиян не смогли осуществить переводы средств и онлайн-расчеты из-за неработающих приложений Газпромбанка
Успех проведенной кибероперации подтверждают панические комментарии россиян в соцсетях и жалобы на страницах банка.
Также сообщается, что атака заблокировала работу терминалов "Газпромбанка" по всей россии. Так в общественном транспорте Томска перестали работать терминалы оплаты за проезд. Аналогичная проблема накрыла общественный транспорт воронежа. Из-за паралича работы терминалов "Газпромбанка" Самарская филармония продавала билеты только за наличные и только в кассах - онлайн покупка и оплата карточками была невозможна.
Российские медиа подтвердили факт DDOS-атаки на сайт "Газпромбанка", который вообще перестал открываться на территории Франции и Германии. Кроме сайта также не запускалось мобильное приложение банка.
Справочно
"Газпромбанк" - один из крупнейших банков россии. Клиентами учреждения являются около 3 миллионов физических и около 45 тысяч юридических лиц. 21 ноября 2024 года.