Международный суд

Украина будет в суде ООН доказывать нарушение рф приказа о прекращении военных действий - Кориневич

На стадии рассмотрения дела по существу Украина будет доказывать, что россия нарушила приказ Международного суда ООН о временных мерах по делу "Украина против России", продолжая военные действия в Украине после вынесения этого приказа.