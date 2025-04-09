Совет Европы намерен создать специальный трибунал для рассмотрения агрессии России против Украины до конца 2025 года. 40 стран и ЕС уже работают над правовыми основами будущего трибунала.
Суд назначил сроки для подачи позиций по встречным требованиям рф по делу «Украина против россии» относительно геноцида. Украина должна подать до 20 мая 2025 года, россия - до 22 сентября 2025 года.
В пятую годовщину трагедии рейса PS752 МИД Украины напомнил о преступлении Ирана и подтвердил намерение добиваться справедливости. Международная группа продолжает правовые действия против Ирана в ИКАО и Международном Суде ООН.
Human Rights Watch заявляет о преднамеренном ограничении Израилем доступа к воде в Газе как акт геноцида. Из-за загрязненных источников воды зафиксировано 670 тысяч случаев диареи среди населения.
Президент Украины Владимир Зеленский номинирован на Нобелевскую премию мира, но эксперты не прогнозируют ему победу. Комитет может сосредоточиться на гуманитарных акторах, которые помогают гражданскому населению.
Польша обратилась в Международный суд ООН с просьбой присоединиться к делу Украины против РФ по обвинениям в геноциде. Страна обосновывает свой юридический интерес обязательствами по Конвенции о геноциде и оказанием помощи Украине.
Колумбия приостанавливает экспорт угля в Израиль до тех пор, пока не закончится конфликт в Секторе Газа и Израиль не выполнит постановления Международного суда, ссылаясь на продолжающийся "геноцид" со стороны израильского правительства.
российские военные систематически используют сексуальное насилие, в том числе в отношении мужчин, как стратегию завоевания и уничтожения национальной идентичности Украины.
Финляндия выступает против призывов ЕС ввести торговые санкции против Израиля, несмотря на ухудшение гуманитарной ситуации в Газе из-за израильских военных операций, предпочитая продолжать торговлю с высокотехнологичной страной.
Алжир предложил проект резолюции ООН, требующей немедленного прекращения огня в Газе, освобождения заложников, удерживаемых ХАМАСОМ.
Израиль отрицает нанесение удара по палаточному городку в Газе, в результате которого, по сообщениям, погиб 21 человек.
Израильский авиаудар по палаточному городку в Рафахе в Газе унес жизни 45 человек, что вызвало международный резонанс.
Высший суд ООН обязал Израиль немедленно прекратить военное наступление в Рафахе, Газа, ссылаясь на катастрофические гуманитарные условия и потенциальный геноцид против палестинцев.
Трибунал Международной торговой палаты запретил российскому газпрому передавать газовый спор с чешской энергетической компанией CEZ в российские суды, подтвердив, что такие споры должны решаться через арбитраж ICC.
Ожидается, что Генеральная Ассамблея ООН проголосует за установление ежегодного дня памяти жертв геноцида в Сребренице 1995 года, что вызывает ожесточенное сопротивление со стороны сербов.
Израиль отверг обвинения Южной Африки в геноциде палестинцев в Международном суде ООН, оправдывая свою военную операцию в Рафахе, как самооборону от боевиков ХАМАС, которые обстреливали его ракетами и удерживали заложников.
Рада призвала признать депортацию крымских татар 1944 года геноцидом, усилить поддержку Украины против российской агрессии, отреагировать на нарушения прав человека в оккупированном Крыму и создать трибунал по российской агрессии против Украины, а также требует от россии снять ограничения в отношении крымскотатарских институтов.
Турция решает присоединиться к делу Южной Африки против Израиля в Международном суде ООН, обвиняя Израиль в совершении геноцида в Газе.
Германия выступает против конфискации 300 миллиардов долларов замороженных российских активов для восстановления Украины и военной помощи из-за опасений создать прецедент, который может привести к новым судебным искам против Германии за преступления Второй мировой войны.
В 2023 году только 197 детей в аннексированном Крыму имели доступ к образованию на украинском языке, что является резким снижением, вызванным российской оккупацией.
Депутаты парламента от боснийских сербов приняли отчет, который отрицает, что убийство 8000 мусульман в Сребренице во время Боснийской войны было геноцидом.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху будет прооперирован по поводу грыжи под общим наркозом, а министр юстиции Ярив Левин будет временно исполнять обязанности премьер-министра во время операции.
Международный суд ООН обязал Израиль обеспечить беспрепятственный доступ гуманитарной помощи в Газу на фоне ухудшения условий жизни и предполагаемого геноцида против палестинцев.
Замороженные российские активы должны быть использованы для выплаты компенсаций украинцам, пострадавшим от российской агрессии, поскольку россия должна уплатить репарации за ущерб, причиненный ее военными преступлениями, считает Генеральный прокурор Украины Андрей Костин.
Генеральный секретарь ООН заявил, что недавние войны подорвали доверие к Совету Безопасности ООН и он нуждается в серьезном реформировании из-за своей неспособности действовать в важных вопросах мира.
Международный суд ООН начнет слушания по оценке правовых последствий действий Израиля на палестинских территориях с 1967 года.
На стадии рассмотрения дела по существу Украина будет доказывать, что россия нарушила приказ Международного суда ООН о временных мерах по делу "Украина против России", продолжая военные действия в Украине после вынесения этого приказа.
Правительство Нидерландов обжалует в Верховном суде страны запрет суда на экспорт частей F-35 в Израиль.
Руководитель военной разведки Украины раскритиковал решение Международного суда ООН о том, что Россия не несет ответственности за терроризм в сбивании самолета "Малайзийских авиалиний" рейса 17 над Украиной в 2014 году.
Суд ООН в Гааге принял предварительное решение о юрисдикции по делу Украины против россии об "искажении понятия геноцида". Суд постановил, что это дело можно рассматривать дальше по существу.