Литва подала иск против Беларуси в Международный суд ООН и требует компенсации за организацию нелегального потока мигрантов

Правительство Литвы подало иск в Международный суд ООН против Беларуси, обвинив режим Александра Лукашенко в организации массовой нелегальной перевозки мигрантов через общую границу. Это, по мнению официального Вильнюса, является умышленным использованием миграционного кризиса как политического оружия против ЕС и в частности Литвы. Литовская сторона требует компенсации и прекращения подобных действий в будущем. Об этом сообщает УНН со ссылкой на МИД Литвы.

Детали

19 мая правительство Литвы официально обратилось в Международный суд ООН с иском против республики беларусь, обвиняя ее в нарушении обязательств по Протоколу ООН против незаконного ввоза мигрантов. Литва требует привлечения белорусского режима к международной ответственности за организованный поток мигрантов, начавшийся в 2021 году.

По данным литовских властей, беларусь сознательно создавала и руководила каналами нелегального пересечения границы: государственные предприятия увеличивали рейсы из стран Ближнего Востока, выдавали визы и организовывали размещение.

После прибытия мигрантов в беларусь, их якобы сопровождали к границе с Литвой белорусские силовики, заставляя переходить ее в опасных условиях.

Несмотря на неоднократные призывы к сотрудничеству, пограничные службы беларуси игнорировали просьбы Литвы прекратить эти действия, отметили в МИД.

Вильнюс расценивает ситуацию как "преднамеренную попытку использования миграции в качестве инструмента политического давления" в ответ на поддержку ЕС белорусской демократии и санкции за нарушения прав человека.

Литва использует все инструменты международного права для привлечения недемократических режимов к ответственности - отмечают в заявлении.

В частности, в 2023 году Литва первой инициировала обращение в Международный уголовный суд по поводу преступлений против человечности со стороны режима лукашенко.

В своем иске Литва требует от Беларуси полного возмещения ущерба, включая затраты на строительство пограничной стены, а также юридических гарантий неповторения подобных действий.

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