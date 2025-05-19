Литва подала позов проти білорусі до Міжнародного суду ООН та вимагає компенсації за організацію нелегального потоку мігрантів

$41.500.03
46.450.07
ukenru
Нардеп Кузьміних "втік" від судового засідання у відрядження за кордон
Ексклюзив
15:26 • 11347 перегляди

Нардеп Кузьміних "втік" від судового засідання у відрядження за кордон

12:24 • 80637 перегляди

Останній дзвінок 2025 року: коли почнуться літні канікули у школах

Ексклюзив
19 травня, 09:06 • 68372 перегляди

Спалах гепатиту А в Києві: зареєстровано вже понад 70 випадків

19 травня, 09:01 • 205250 перегляди

Вибори в Польщі: що відомо про фаворитів і чого очікувати Україні

Ексклюзив
19 травня, 08:32 • 75059 перегляди

ТОП причин обрати заняття спортом на свіжому повітрі

Ексклюзив
19 травня, 08:30 • 68084 перегляди

Українські науковці зберегли унікальну породу корів - шароле: худобу евакуювали з фронтової зони на Львівщину

Ексклюзив
19 травня, 07:57 • 48224 перегляди

Гаджети з "чорного входу": як смартфони і техніка обходять митницю

Ексклюзив
19 травня, 06:58 • 32848 перегляди

Криптовалюти - це про емоції, а не реальну економіку. Економіст пояснив сильну волатильність цифрових активів

Ексклюзив
19 травня, 05:46 • 97705 перегляди

Час змін, натхнення та нових можливостей: астрологічний прогноз на 19 – 25 травня

18 травня, 16:47 • 35735 перегляди

Келлог: США представили у Стамбулі сильний мирний план. Перший пункт - всеохопне припинення вогню

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+15°
1.6м/с
54%
744мм
Популярнi новини

У кремлі озвучили, коли пройде телефонна розмова путіна з Трампом

19 травня, 09:23 • 44837 перегляди

В Україні планують збільшити виплати при народженні дитини: скільки платитимуть

19 травня, 09:38 • 49311 перегляди

Наразі переправ через річку Оскіл у росіян немає, але в районі Дворічного ситуація складна - речник ОТУ "Харків"

19 травня, 09:45 • 43142 перегляди

В Україну повертається тепло: синоптик обіцяє підвищення температури

19 травня, 09:50 • 54712 перегляди

Як готувати крупи і не зіпсувати: пропорції, час і лайфхаки

19 травня, 10:11 • 87252 перегляди
Публікації

Егоїстичні інтереси правлять світом.

15:32 • 13688 перегляди

ВАКС призначив засідання по справі про конфіскацію квартири родини міністра Коваля: чи стане це лише першим кроком?

13:42 • 39872 перегляди

Останній дзвінок 2025 року: коли почнуться літні канікули у школах

12:24 • 80637 перегляди

Вибори в Польщі: що відомо про фаворитів і чого очікувати Україні

19 травня, 09:01 • 205250 перегляди

Час змін, натхнення та нових можливостей: астрологічний прогноз на 19 – 25 травня
Ексклюзив

19 травня, 05:46 • 97705 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Володимир Зеленський

Марко Рубіо

Джей Ді Венс

Дональд Трамп

Урсула фон дер Ляєн

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Румунія

Київ

Рим

Реклама
УНН Lite

Чи можна затримати фільм на митниці: режисер Вес Андерсон висміяв ідею Трампа про мита на фільми, зняті за кордоном

14:25 • 17740 перегляди

Каньє Вест знову в центрі скандалу: новий альбом репера злили в мережу, а гроші пообіцяли передати музею Голокосту

14:09 • 18318 перегляди

Як готувати крупи і не зіпсувати: пропорції, час і лайфхаки

19 травня, 10:11 • 87267 перегляди

Декілька простих рецептів солодощів, які можна зробити з волоського горіха

17 травня, 15:00 • 116188 перегляди

П’ять затишних фільмів: що подивитись у вільний час

17 травня, 12:09 • 202468 перегляди
Актуальне

ЗРК Бук

Telegram

Вибори

Рейс 17 Malaysia Airlines

Boeing 747

Литва подала позов проти білорусі до Міжнародного суду ООН та вимагає компенсації за організацію нелегального потоку мігрантів

Київ • УНН

 • 528 перегляди

Литва подала позов до Міжнародного суду ООН проти Білорусі, вимагаючи компенсацію за організацію нелегального потоку мігрантів. Вільнюс звинувачує режим лукашенка у використанні мігрантів як політичну зброю.

Литва подала позов проти білорусі до Міжнародного суду ООН та вимагає компенсації за організацію нелегального потоку мігрантів

Уряд Литви подав позов до Міжнародного суду ООН проти білорусі, звинувативши режим олександра лукашенка в організації масового нелегального перевезення мігрантів через спільний кордон. Це, на думку офіційного Вільнюса, є навмисним використанням міграційної кризи як політичної зброї проти ЄС та зокрема Литви. Литовська сторона вимагає компенсації та припинення подібних дій у майбутньому. Про це повідомляє УНН із посиланням на МЗС Литви.

Деталі

19 травня уряд Литви офіційно звернувся до Міжнародного суду ООН із позовом проти республіки білорусь, звинувачуючи її у порушенні зобов’язань за Протоколом ООН проти незаконного ввезення мігрантів. Литва вимагає притягнення білоруського режиму до міжнародної відповідальності за організований потік мігрантів, що почався у 2021 році.

За даними литовської влади, білорусь свідомо створювала і керувала каналами нелегального перетину кордону: державні підприємства збільшували рейси з країн Близького Сходу, видавали візи та організовували розміщення.

Після прибуття мігрантів до білорусі, їх нібито супроводжували до кордону з Литвою білоруські силовики, змушуючи переходити його у небезпечних умовах.

Попри неодноразові заклики до співпраці, прикордонні служби білорусі ігнорували прохання Литви припинити ці дії, зазначили у МЗС.

Вільнюс розцінює ситуацію як "навмисну спробу використання міграції як інструменту політичного тиску" у відповідь на підтримку ЄС білоруської демократії та санкції за порушення прав людини.

Литва використовує всі інструменти міжнародного права для притягнення недемократичних режимів до відповідальності

- наголошують у заяві.

Зокрема, у 2023 році Литва першою ініціювала звернення до Міжнародного кримінального суду щодо злочинів проти людяності з боку режиму лукашенка.

У своєму позові Литва вимагає від Білорусі повного відшкодування шкоди, включно з витратами на будівництво прикордонної стіни, а також юридичних гарантій неповторення подібних дій.

Турист чи шпигун: у Латвії громадянам радять бути пильними щодо неохайно вдягнених людей із рюкзаками16.05.25, 17:10 • 2451 перегляд

Альона Уткіна

Альона Уткіна

Новини Світу
Білорусь
Міжнародний суд ООН
Латвія
Організація Об'єднаних Націй
Європейський Союз
Вільнюс
Литва
Brent
$65.86
Bitcoin
$104,811.70
S&P 500
$5,944.95
Tesla
$337.46
Газ TTF
$35.16
Золото
$3,234.51
Ethereum
$2,468.40