Литва подала позов проти білорусі до Міжнародного суду ООН та вимагає компенсації за організацію нелегального потоку мігрантів
Київ • УНН
Литва подала позов до Міжнародного суду ООН проти Білорусі, вимагаючи компенсацію за організацію нелегального потоку мігрантів. Вільнюс звинувачує режим лукашенка у використанні мігрантів як політичну зброю.
Уряд Литви подав позов до Міжнародного суду ООН проти білорусі, звинувативши режим олександра лукашенка в організації масового нелегального перевезення мігрантів через спільний кордон. Це, на думку офіційного Вільнюса, є навмисним використанням міграційної кризи як політичної зброї проти ЄС та зокрема Литви. Литовська сторона вимагає компенсації та припинення подібних дій у майбутньому. Про це повідомляє УНН із посиланням на МЗС Литви.
Деталі
19 травня уряд Литви офіційно звернувся до Міжнародного суду ООН із позовом проти республіки білорусь, звинувачуючи її у порушенні зобов’язань за Протоколом ООН проти незаконного ввезення мігрантів. Литва вимагає притягнення білоруського режиму до міжнародної відповідальності за організований потік мігрантів, що почався у 2021 році.
За даними литовської влади, білорусь свідомо створювала і керувала каналами нелегального перетину кордону: державні підприємства збільшували рейси з країн Близького Сходу, видавали візи та організовували розміщення.
Після прибуття мігрантів до білорусі, їх нібито супроводжували до кордону з Литвою білоруські силовики, змушуючи переходити його у небезпечних умовах.
Попри неодноразові заклики до співпраці, прикордонні служби білорусі ігнорували прохання Литви припинити ці дії, зазначили у МЗС.
Вільнюс розцінює ситуацію як "навмисну спробу використання міграції як інструменту політичного тиску" у відповідь на підтримку ЄС білоруської демократії та санкції за порушення прав людини.
Литва використовує всі інструменти міжнародного права для притягнення недемократичних режимів до відповідальності
Зокрема, у 2023 році Литва першою ініціювала звернення до Міжнародного кримінального суду щодо злочинів проти людяності з боку режиму лукашенка.
У своєму позові Литва вимагає від Білорусі повного відшкодування шкоди, включно з витратами на будівництво прикордонної стіни, а також юридичних гарантій неповторення подібних дій.
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