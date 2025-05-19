Литва подала позов проти білорусі до Міжнародного суду ООН та вимагає компенсації за організацію нелегального потоку мігрантів

Уряд Литви подав позов до Міжнародного суду ООН проти білорусі, звинувативши режим олександра лукашенка в організації масового нелегального перевезення мігрантів через спільний кордон. Це, на думку офіційного Вільнюса, є навмисним використанням міграційної кризи як політичної зброї проти ЄС та зокрема Литви. Литовська сторона вимагає компенсації та припинення подібних дій у майбутньому. Про це повідомляє УНН із посиланням на МЗС Литви.

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19 травня уряд Литви офіційно звернувся до Міжнародного суду ООН із позовом проти республіки білорусь, звинувачуючи її у порушенні зобов’язань за Протоколом ООН проти незаконного ввезення мігрантів. Литва вимагає притягнення білоруського режиму до міжнародної відповідальності за організований потік мігрантів, що почався у 2021 році.

За даними литовської влади, білорусь свідомо створювала і керувала каналами нелегального перетину кордону: державні підприємства збільшували рейси з країн Близького Сходу, видавали візи та організовували розміщення.

Після прибуття мігрантів до білорусі, їх нібито супроводжували до кордону з Литвою білоруські силовики, змушуючи переходити його у небезпечних умовах.

Попри неодноразові заклики до співпраці, прикордонні служби білорусі ігнорували прохання Литви припинити ці дії, зазначили у МЗС.

Вільнюс розцінює ситуацію як "навмисну спробу використання міграції як інструменту політичного тиску" у відповідь на підтримку ЄС білоруської демократії та санкції за порушення прав людини.

Литва використовує всі інструменти міжнародного права для притягнення недемократичних режимів до відповідальності - наголошують у заяві.

Зокрема, у 2023 році Литва першою ініціювала звернення до Міжнародного кримінального суду щодо злочинів проти людяності з боку режиму лукашенка.

У своєму позові Литва вимагає від Білорусі повного відшкодування шкоди, включно з витратами на будівництво прикордонної стіни, а також юридичних гарантій неповторення подібних дій.

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