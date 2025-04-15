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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 18863 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 132049 перегляди

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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 126032 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 124686 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 127558 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 191567 перегляди

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14 квітня, 08:15 • 76732 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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До кінця року в Європі сподіваються створити спецтрибунал для розгляду агресії росії проти України

Рада Європи має намір створити спеціальний трибунал для розгляду агресії росії проти України до кінця 2025 року. 40 країн та ЄС вже працюють над правовими основами майбутнього трибуналу.

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Міжнародний суд ООН встановив нові терміни у справі "Україна проти росії" щодо геноциду

Суд призначив терміни для подання позицій щодо зустрічних вимог рф у справі "Україна проти росії" щодо геноциду. Україна має подати до 20 травня 2025 року, росія - до 22 вересня 2025 року.

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"Ми не облишимо зусиль для досягнення справедливості": МЗС у п'яту річницю збиття Іраном українського літака

У п'яту річницю трагедії рейсу PS752 МЗС України нагадало про злочин Ірану та підтвердило намір домагатися справедливості. Міжнародна група продовжує правові дії проти Ірану в ІКАО та Міжнародному Суді ООН.

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Ізраїль звинувачують у геноциді через обмеження водопостачання Гази

Human Rights Watch заявляє про навмисне обмеження Ізраїлем доступу до води в Газі як акт геноциду. Через забруднені джерела води зафіксовано 670 тисяч випадків діареї серед населення.

Новини Світу • 19 грудня, 07:55 • 13816 перегляди

Зеленського номінували на Нобелівську премію миру

Президента України Володимира Зеленського номіновано на Нобелівську премію миру, але експерти не прогнозують йому перемогу. Комітет може зосередитися на гуманітарних акторах, які допомагають цивільному населенню.

Політика • 4 жовтня, 09:16 • 116302 перегляди

Польща подала заяву про долучення до справи України проти рф в Суді ООН

Польща звернулася до Міжнародного суду ООН з проханням долучитися до справи України проти рф щодо звинувачень у геноциді. Країна обґрунтовує свій юридичний інтерес зобов'язаннями за Конвенцією про геноцид та наданням допомоги Україні.

Війна • 30 липня, 02:29 • 115863 перегляди

Колумбія призупиняє експорт вугілля до Ізраїлю

Колумбія призупиняє експорт вугілля до Ізраїлю до тих пір, поки не закінчиться конфлікт в Секторі Гази і Ізраїль не виконає постанови Міжнародного суду, посилаючись на триваючий "геноцид" з боку ізраїльського уряду.

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CNN: військові рф систематично використовують сексуальне насильство як зброю в Україні

російські військові систематично використовують сексуальне насильство, в тому числі щодо чоловіків, як стратегію завоювання і знищення національної ідентичності України.

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Фінляндія виступає проти закликів ЄС ввести торгові санкції щодо Ізраїлю

Фінляндія виступає проти закликів ЄС запровадити торговельні санкції проти Ізраїлю, незважаючи на погіршення гуманітарної ситуації в Газі через ізраїльські військові операції, вважаючи за краще продовжувати торгівлю з високотехнологічною країною.

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Алжир запропонує ООН вжити заходів, щоб "покласти край вбивствам у Рафаху"

Алжир запропонував проект резолюції ООН, що вимагає негайного припинення вогню в Газі, звільнення заручників, утримуваних ХАМАСОМ.

Новини Світу • 29 травня, 09:09 • 23468 перегляди

Ізраїльські військові заперечують удар по наметовому містечку в Газі

Ізраїль заперечує нанесення удару по наметовому містечку в Газі, у результаті якого, за повідомленнями, загинула 21 людина.

Новини Світу • 29 травня, 02:01 • 27583 перегляди

Ізраїльська атака на наметове містечко Рафах забрала життя 45 осіб, що викликало міжнародний резонанс

Ізраїльський авіаудар по наметовому містечку в Рафаху в Газі забрав життя 45 людей, що викликало міжнародний резонанс.

Війна • 28 травня, 02:35 • 29283 перегляди

Суд ООН зобов'язав Ізраїль припинити операцію у Рафаху

Вищий суд ООН зобов'язав Ізраїль негайно припинити військовий наступ у Рафаху, Газа.

Новини Світу • 24 травня, 13:59 • 16473 перегляди

Трибунал ICC заборонив газпрому передавати газовий спір до російського суду

Трибунал Міжнародної торгової палати заборонив російському газпрому передавати газовий спір з чеською енергетичною компанією CEZ до російських судів, підтвердивши, що такі спори мають вирішуватися через арбітраж ICC.

Економіка • 24 травня, 12:15 • 18079 перегляди

ООН збирається проголосувати за встановлення дня пам'яті щодо геноциду в Сребрениці на тлі сербської опозиції

Очікується, що Генеральна Асамблея ООН проголосує за встановлення щорічного дня пам'яті жертв геноциду в Сребрениці 1995 року, що викликає запеклий опір з боку сербів.

Новини Світу • 23 травня, 11:51 • 15474 перегляди

Ізраїль відкинув звинувачення Південної Африки в геноциді палестинців в Міжнародному суді ООН

Ізраїль відкинув звинувачення Південної Африки в геноциді палестинців у Міжнародному суді ООН, виправдовуючи свою військову операцію в Рафаху, як самооборону від бойовиків ХАМАС, які обстрілювали його ракетами і утримували заручників.

Новини Світу • 17 травня, 12:28 • 17448 перегляди

Рада закликала світ визнати депортацію кримських татар 1944 року актом геноциду

Рада закликала визнати депортацію кримських татар 1944 року геноцидом, посилити підтримку України проти російської агресії, відреагувати на порушення прав людини в окупованому Криму та створити трибунал щодо російської агресії проти України, а також вимагає від росії зняти обмеження щодо кримськотатарських інституцій.

Політика • 8 травня, 11:45 • 16746 перегляди

Туреччина хоче приєднатися до справи Південно-Африканського суду ООН проти Ізраїлю

Туреччина вирішує приєднатися до справи Південної Африки проти Ізраїлю в Міжнародному суді ООН, звинувачуючи Ізраїль у скоєнні геноциду в Газі.

Війна • 2 травня, 00:50 • 105757 перегляди

WSJ: Німеччина боїться передати Україні заморожені російські активи

Німеччина виступає проти конфіскації 300 мільярдів доларів заморожених російських активів для відбудови України та військової допомоги через побоювання створити прецедент, який може призвести до нових судових позовів проти Німеччини за злочини Другої світової війни.

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Минулого року в окупованому Криму лише 197 дітей мали доступ до навчання українською мовою

У 2023 році лише 197 дітей в анексованому Криму мали доступ до освіти українською мовою, що є різким зниженням, спричиненим російською окупацією.

Суспільство • 24 квітня, 13:56 • 14805 перегляди

Парламент Республіки Сербської схвалив доповідь про заперечення геноциду в Сребрениці

Депутати парламенту від боснійських сербів ухвалили звіт, який заперечує, що вбивство 8000 мусульман у Сребрениці під час Боснійської війни було геноцидом.

Новини Світу • 19 квітня, 08:49 • 17812 перегляди

Нетаньягу прооперують під загальним наркозом, пост прем'єра Ізраїлю тимчасово займе міністр юстиції

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху буде прооперований з приводу грижі під загальним наркозом, а міністр юстиції Ярів Левін тимчасово виконуватиме обов'язки прем'єр-міністра під час операції.

Новини Світу • 31 березня, 15:36 • 38831 перегляди

Міжнародний суд ООН ухвалив рішення щодо Ізраїлю

Міжнародний суд ООН зобов'язав Ізраїль забезпечити безперешкодний доступ гуманітарної допомоги до Гази на тлі погіршення умов життя і передбачуваного геноциду проти палестинців.

Війна • 29 березня, 00:00 • 46380 перегляди

Заморожені російські активи мають бути спрямовані на компенсації для українців постраждалих від агресії рф – Костін

Заморожені російські активи мають бути використані для виплати компенсацій українцям, які постраждали від російської агресії, оскільки росія має сплатити репарації за шкоду, заподіяну її військовими злочинами, вважає Генеральний прокурор України Андрій Костін.

Війна • 13 березня, 22:53 • 97082 перегляди

Генеральний секретар ООН визнав, що Радбез потрібно реформувати

Генеральний секретар ООН заявив, що нещодавні війни підірвали довіру до Ради Безпеки ООН і вона потребує серйозного реформування через свою нездатність діяти у важливих питаннях миру.

Політика • 26 лютого, 12:46 • 24035 перегляди

Міжнародний суд ООН оцінить дії Ізраїлю на палестинських територіях

Міжнародний суд ООН розпочне слухання щодо оцінки правових наслідків дій Ізраїлю на палестинських територіях з 1967 року.

Новини Світу • 19 лютого, 09:27 • 25151 перегляди

Україна буде в суді ООН доводити порушення рф наказу про припинення військових дій - Кориневич

На стадії розгляду справи по суті Україна доводитиме, що росія порушила наказ Міжнародного суду ООН про тимчасові заходи у справі "Україна проти росії", продовжуючи військові дії в Україні після винесення цього наказу.

Війна • 15 лютого, 09:10 • 25584 перегляди

Уряд Нідерландів не погоджується із забороною експорту запчастин для F-35 до Ізраїлю та подає касаційну скаргу

Уряд Нідерландів оскаржить у Верховному суді країни заборону суду на експорт частин F-35 до Ізраїлю.

Новини Світу • 14 лютого, 08:13 • 25920 перегляди

Це ганьба для міжнародної судової системи: Буданов про рішення Міжнародного суду ООН за позовом України

Керівник воєнної розвідки України розкритикував рішення Міжнародного суду ООН про те, що Росія не несе відповідальності за тероризм у збитті літака "Малайзійських авіаліній" рейсу 17 над Україною в 2014 році.

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Справа про геноцид: суд ООН вирішив розглянути позов України до росії

Суд ООН у Гаазі ухвалив попереднє рішення щодо юрисдикції у справі України проти росії про "спотворення поняття геноциду". Суд постановив, що цю справу можна розглядати далі по суті.

Війна • 2 лютого, 15:23 • 24161 перегляди