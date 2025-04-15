Міжнародний суд ООН

Рада Європи має намір створити спеціальний трибунал для розгляду агресії росії проти України до кінця 2025 року. 40 країн та ЄС вже працюють над правовими основами майбутнього трибуналу.
Суд призначив терміни для подання позицій щодо зустрічних вимог рф у справі "Україна проти росії" щодо геноциду. Україна має подати до 20 травня 2025 року, росія - до 22 вересня 2025 року.
У п'яту річницю трагедії рейсу PS752 МЗС України нагадало про злочин Ірану та підтвердило намір домагатися справедливості. Міжнародна група продовжує правові дії проти Ірану в ІКАО та Міжнародному Суді ООН.
Human Rights Watch заявляє про навмисне обмеження Ізраїлем доступу до води в Газі як акт геноциду. Через забруднені джерела води зафіксовано 670 тисяч випадків діареї серед населення.
Президента України Володимира Зеленського номіновано на Нобелівську премію миру, але експерти не прогнозують йому перемогу. Комітет може зосередитися на гуманітарних акторах, які допомагають цивільному населенню.
Польща звернулася до Міжнародного суду ООН з проханням долучитися до справи України проти рф щодо звинувачень у геноциді. Країна обґрунтовує свій юридичний інтерес зобов'язаннями за Конвенцією про геноцид та наданням допомоги Україні.
Колумбія призупиняє експорт вугілля до Ізраїлю до тих пір, поки не закінчиться конфлікт в Секторі Гази і Ізраїль не виконає постанови Міжнародного суду, посилаючись на триваючий "геноцид" з боку ізраїльського уряду.
російські військові систематично використовують сексуальне насильство, в тому числі щодо чоловіків, як стратегію завоювання і знищення національної ідентичності України.
Фінляндія виступає проти закликів ЄС запровадити торговельні санкції проти Ізраїлю, незважаючи на погіршення гуманітарної ситуації в Газі через ізраїльські військові операції, вважаючи за краще продовжувати торгівлю з високотехнологічною країною.
Алжир запропонував проект резолюції ООН, що вимагає негайного припинення вогню в Газі, звільнення заручників, утримуваних ХАМАСОМ.
Ізраїль заперечує нанесення удару по наметовому містечку в Газі, у результаті якого, за повідомленнями, загинула 21 людина.
Ізраїльський авіаудар по наметовому містечку в Рафаху в Газі забрав життя 45 людей, що викликало міжнародний резонанс.
Вищий суд ООН зобов'язав Ізраїль негайно припинити військовий наступ у Рафаху, Газа.
Трибунал Міжнародної торгової палати заборонив російському газпрому передавати газовий спір з чеською енергетичною компанією CEZ до російських судів, підтвердивши, що такі спори мають вирішуватися через арбітраж ICC.
Очікується, що Генеральна Асамблея ООН проголосує за встановлення щорічного дня пам'яті жертв геноциду в Сребрениці 1995 року, що викликає запеклий опір з боку сербів.
Ізраїль відкинув звинувачення Південної Африки в геноциді палестинців у Міжнародному суді ООН, виправдовуючи свою військову операцію в Рафаху, як самооборону від бойовиків ХАМАС, які обстрілювали його ракетами і утримували заручників.
Рада закликала визнати депортацію кримських татар 1944 року геноцидом, посилити підтримку України проти російської агресії, відреагувати на порушення прав людини в окупованому Криму та створити трибунал щодо російської агресії проти України, а також вимагає від росії зняти обмеження щодо кримськотатарських інституцій.
Туреччина вирішує приєднатися до справи Південної Африки проти Ізраїлю в Міжнародному суді ООН, звинувачуючи Ізраїль у скоєнні геноциду в Газі.
Німеччина виступає проти конфіскації 300 мільярдів доларів заморожених російських активів для відбудови України та військової допомоги через побоювання створити прецедент, який може призвести до нових судових позовів проти Німеччини за злочини Другої світової війни.
У 2023 році лише 197 дітей в анексованому Криму мали доступ до освіти українською мовою, що є різким зниженням, спричиненим російською окупацією.
Депутати парламенту від боснійських сербів ухвалили звіт, який заперечує, що вбивство 8000 мусульман у Сребрениці під час Боснійської війни було геноцидом.
Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху буде прооперований з приводу грижі під загальним наркозом, а міністр юстиції Ярів Левін тимчасово виконуватиме обов'язки прем'єр-міністра під час операції.
Міжнародний суд ООН зобов'язав Ізраїль забезпечити безперешкодний доступ гуманітарної допомоги до Гази на тлі погіршення умов життя і передбачуваного геноциду проти палестинців.
Заморожені російські активи мають бути використані для виплати компенсацій українцям, які постраждали від російської агресії, оскільки росія має сплатити репарації за шкоду, заподіяну її військовими злочинами, вважає Генеральний прокурор України Андрій Костін.
Генеральний секретар ООН заявив, що нещодавні війни підірвали довіру до Ради Безпеки ООН і вона потребує серйозного реформування через свою нездатність діяти у важливих питаннях миру.
Міжнародний суд ООН розпочне слухання щодо оцінки правових наслідків дій Ізраїлю на палестинських територіях з 1967 року.
На стадії розгляду справи по суті Україна доводитиме, що росія порушила наказ Міжнародного суду ООН про тимчасові заходи у справі "Україна проти росії", продовжуючи військові дії в Україні після винесення цього наказу.
Уряд Нідерландів оскаржить у Верховному суді країни заборону суду на експорт частин F-35 до Ізраїлю.
Керівник воєнної розвідки України розкритикував рішення Міжнародного суду ООН про те, що Росія не несе відповідальності за тероризм у збитті літака "Малайзійських авіаліній" рейсу 17 над Україною в 2014 році.
Суд ООН у Гаазі ухвалив попереднє рішення щодо юрисдикції у справі України проти росії про "спотворення поняття геноциду". Суд постановив, що цю справу можна розглядати далі по суті.