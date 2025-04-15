Міжнародний суд ООН

Україна буде в суді ООН доводити порушення рф наказу про припинення військових дій - Кориневич

На стадії розгляду справи по суті Україна доводитиме, що росія порушила наказ Міжнародного суду ООН про тимчасові заходи у справі "Україна проти росії", продовжуючи військові дії в Україні після винесення цього наказу.