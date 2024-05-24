Суд ООН зобов'язав Ізраїль припинити операцію у Рафаху

ukenru
10:47 • 6923 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

09:57 • 18849 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
07:30 • 31091 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 53702 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 69199 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

28 березня, 18:00 • 112012 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 135888 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 138895 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 240527 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 171161 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Прямий єфір
+16°
5.2 м/с
36 %
750 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
ЗСУ просуваються у Бєлгородській області, ворог тисне на чотирьох напрямках: карти ISW

ЗСУ просуваються у Бєлгородській області, ворог тисне на чотирьох напрямках: карти ISW

29 березня, 01:53 • 41921 перегляди
В Україні створять першу національну велику мовну модель на базі ШІ

В Україні створять першу національну велику мовну модель на базі ШІ

29 березня, 02:38 • 19948 перегляди
Аналітики ISW розповіли, чому путін почав висувати нові вимоги у мирних переговорах

Аналітики ISW розповіли, чому путін почав висувати нові вимоги у мирних переговорах

29 березня, 03:09 • 47182 перегляди
ЗСУ ліквідували 1740 окупантів та знищили сотню одиниць техніки за добу

ЗСУ ліквідували 1740 окупантів та знищили сотню одиниць техніки за добу

06:20 • 25836 перегляди
Над Україною збито 94 зі 172 ворожих дронів

Над Україною збито 94 зі 172 ворожих дронів

07:29 • 30183 перегляди
Публікації
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 240524 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 361423 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 376752 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 292155 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

27 березня, 12:45 • 365151 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 60184 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 76816 перегляди
Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

28 березня, 15:27 • 88189 перегляди
Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

28 березня, 12:34 • 170713 перегляди
Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

28 березня, 10:48 • 173287 перегляди
Актуальне
Суд ООН зобов'язав Ізраїль припинити операцію у Рафаху

Суд ООН зобов'язав Ізраїль припинити операцію у Рафаху

Київ • УНН

 • 16470 перегляди

Вищий суд ООН зобов'язав Ізраїль негайно припинити військовий наступ у Рафаху, Газа.

Вищий суд ООН зобов'язав Ізраїль припинити військову операцію у місті Рафах на півдні сектора Гази, пише УНН з посиланням на CNN.

Деталі

"Ізраїль повинен негайно припинити свій військовий наступ і будь-які інші дії в Рафаху, які можуть створити для палестинської групи в секторі Газа такі умови життя, які можуть призвести до її фізичного знищення повністю або частково", - заявив суддя Наваф Салам, президент Міжнародного суду ООН.

Суд, який засідає в Гаазі, Нідерланди, виніс рішення в п'ятницю в межах справи про геноцид, порушеній Південною Африкою.

У своєму рішенні суд заявив, що гуманітарна ситуація в Газі погіршилася "ще більше" з того часу, як суд востаннє виносив рішення про тимчасові заходи у березні.

"Гуманітарну ситуацію зараз можна охарактеризувати як катастрофічну", - сказав Салам.

Суд зазначив, що близько 800 000 палестинців були змушені залишити Рафах станом на 18 травня після того, як Ізраїль розпочав військовий наступ 7 травня.

Ізраїль попередив мирних жителів у деяких частинах міста про евакуацію перед операцією, але суд заявив, що цих зусиль "недостатньо, щоб зменшити величезний ризик, на який наражається палестинське населення в результаті" дій Ізраїлю.

Також Ізраїль має протягом одного місяця подати звіт про хід виконання заходів, передбачених вищим судом ООН.

Міжнародний суд ООН також заявив, що Ізраїль має вжити ефективних заходів для забезпечення доступу місіям щодо встановлення фактів та слідчих органів Організації Об'єднаних Націй для розслідування "звинувачень у геноциді" та відкриття прикордонного переходу Рафах для гуманітарної допомоги.

Голова суду суддя Наваф Салам заявив, що офіційні особи в ООН вказали, що ситуація може "ще більше загостритися", якщо ізраїльська "операція" у Рафасі продовжиться.

Рішення Міжнародного суду є обов'язковими, але він не має можливості забезпечити їх виконання. Хоча Ізраїль підписав Конвенцію про геноцид, суд не може змусити ізраїльський уряд змінити свої військові плани у секторі Газа, вказує видання.

Ізраїль переглядає плани наступу в Рафаху відповідно до вимог США22.05.24, 03:42 • 25654 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Новини Світу
mizhnarodnyi-sud-oonМіжнародний суд ООН
cnnCNN
orhanizatsiia-obiednanykh-natsiiОрганізація Об'єднаних Націй
haahaГаага
rafakhРафах
pivdenna-afrykaПівденна Африка
niderlandyНідерланди
sektor-hazaСектор Газа
polshchaПольща
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,909.30
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.82
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,870.37