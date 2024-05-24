Суд ООН зобов'язав Ізраїль припинити операцію у Рафаху

Вищий суд ООН зобов'язав Ізраїль припинити військову операцію у місті Рафах на півдні сектора Гази, пише УНН з посиланням на CNN.

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"Ізраїль повинен негайно припинити свій військовий наступ і будь-які інші дії в Рафаху, які можуть створити для палестинської групи в секторі Газа такі умови життя, які можуть призвести до її фізичного знищення повністю або частково", - заявив суддя Наваф Салам, президент Міжнародного суду ООН.

Суд, який засідає в Гаазі, Нідерланди, виніс рішення в п'ятницю в межах справи про геноцид, порушеній Південною Африкою.

У своєму рішенні суд заявив, що гуманітарна ситуація в Газі погіршилася "ще більше" з того часу, як суд востаннє виносив рішення про тимчасові заходи у березні.

"Гуманітарну ситуацію зараз можна охарактеризувати як катастрофічну", - сказав Салам.

Суд зазначив, що близько 800 000 палестинців були змушені залишити Рафах станом на 18 травня після того, як Ізраїль розпочав військовий наступ 7 травня.

Ізраїль попередив мирних жителів у деяких частинах міста про евакуацію перед операцією, але суд заявив, що цих зусиль "недостатньо, щоб зменшити величезний ризик, на який наражається палестинське населення в результаті" дій Ізраїлю.

Також Ізраїль має протягом одного місяця подати звіт про хід виконання заходів, передбачених вищим судом ООН.

Міжнародний суд ООН також заявив, що Ізраїль має вжити ефективних заходів для забезпечення доступу місіям щодо встановлення фактів та слідчих органів Організації Об'єднаних Націй для розслідування "звинувачень у геноциді" та відкриття прикордонного переходу Рафах для гуманітарної допомоги.

Голова суду суддя Наваф Салам заявив, що офіційні особи в ООН вказали, що ситуація може "ще більше загостритися", якщо ізраїльська "операція" у Рафасі продовжиться.

Рішення Міжнародного суду є обов'язковими, але він не має можливості забезпечити їх виконання. Хоча Ізраїль підписав Конвенцію про геноцид, суд не може змусити ізраїльський уряд змінити свої військові плани у секторі Газа, вказує видання.

Ізраїль переглядає плани наступу в Рафаху відповідно до вимог США