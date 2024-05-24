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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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"Скорая" едва довезла тяжело больную бабушку в больницу по дороге, которую разрушили своим транспортом две известные аграрные компании (видео)
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Вместо того чтобы получить разрешительные документы на проезд, коммерческая структура подала в суд на"«ОПЗ"
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"Дело Сольского": в Госгеокадастре прокомментировали выделение земли АТОвцам

Байден, скорее всего, пропустит Саммит мира ради сбора средств на предвыборную кампанию - Bloomberg
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Байден, скорее всего, пропустит Саммит мира ради сбора средств на предвыборную кампанию - Bloomberg

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"Полная чушь": В Комитете Совета по нацбезопасности раскритиковали идею Гетманцева разыгрывать бронь от мобилизации в лотерею
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"Полная чушь": В Комитете Совета по нацбезопасности раскритиковали идею Гетманцева разыгрывать бронь от мобилизации в лотерею

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Мы открыты к сотрудничеству, но наши оппоненты срывают работу зернового коридора и ставят под угрозу обороноспособность страны - "Одесский припортовый завод"
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23 мая 2024, 09:55  •  123377 просмотра

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Суд ООН обязал Израиль прекратить операцию в Рафахе

Высший суд ООН обязал Израиль немедленно прекратить военное наступление в Рафахе, Газа, ссылаясь на катастрофические гуманитарные условия и потенциальный геноцид против палестинцев.

Новости Мира •   •  3362 просмотра
Суд ООН обязал Израиль прекратить операцию в Рафахе

В следующем году саммит НАТО состоится в Гааге

В июне 2025 года в Гааге состоится саммит НАТО, в котором, как ожидается, примут участие около 8500 человек, в том числе главы государств, министры, делегации и журналисты.

Новости Мира •   •  3859 просмотра
В следующем году саммит НАТО состоится в Гааге

Новые ограничения НБУ на переводы по картам не коснутся 98% украинцев - Пышный

Национальный банк Украины планирует ограничить количество ежемесячных переводов с P2P-карт до 30 и общей суммой до 100 000 гривен, но эти ограничения не коснутся 98% украинцев, а лимиты можно будет увеличить, предоставив в банк документы о доходах.

Общество •   •  4682 просмотра
Новые ограничения НБУ на переводы по картам не коснутся 98% украинцев - Пышный

За последний год количество FPV-дронов выросло в четыре раза

За последний год количество FPV-дронов в Вооруженных силах Украины увеличилось в четыре раза, а количество БпЛА самолетного типа - втрое. В Главном управлении радиоэлектронной и киберборьбы Генштаба указали, что эта тенденция будет только развиваться.

Война •   •  4616 просмотра
За последний год количество FPV-дронов выросло в четыре раза

Уровень прибыльности производителей боеприпасов будет составлять до 25% от их себестоимости - Кабмин

Кабинет Министров принял постановление, которое устанавливает норму прибыли до 25% от себестоимости для отечественных производителей боеприпасов, что позволяет им расширять и модернизировать свои производственные линии.

Экономика •   •  5262 просмотра
Уровень прибыльности производителей боеприпасов будет составлять до 25% от их себестоимости - Кабмин

Генштаб: на Купянском направлении вражеские наступательные попытки наиболее интенсивны, на Харьковском - два боя в Волчанске

На Харьковском и Купянском направлениях продолжаются интенсивные боевые действия.

Война •   •  3974 просмотра
Генштаб: на Купянском направлении вражеские наступательные попытки наиболее интенсивны, на Харьковском - два боя в Волчанске

Галущенко: к зиме будет принято решение об увеличении возможности импорта электроэнергии

К зиме Европейский Союз увеличит свои мощности для поставки большего количества электроэнергии в Украину, чтобы компенсировать убытки, нанесенные масштабными обстрелами.

Война •   •  5858 просмотра
Галущенко: к зиме будет принято решение об увеличении возможности импорта электроэнергии

Генштаб: сегодня уже 73 боестолкновения, враг значительно активизировался на Краматорском направлении

Российские войска значительно активизировались на Краматорском направлении, всего по состоянию на 16:00 24 мая на фронте произошло 73 боевых столкновения, сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Общество •   •  4991 просмотра
Генштаб: сегодня уже 73 боестолкновения, враг значительно активизировался на Краматорском направлении

Страна-член НАТО заказала у Rheinmetall артиллерийских снарядов на 300 млн евро

Одна из стран-членов НАТО заказала у Rheinmetall артиллерийские боеприпасы на сумму почти 300 миллионов евро, в том числе десятки тысяч артиллерийских снарядов и сотни тысяч модулей для зарядки ракетного топлива, поставки которых запланированы на период между 2024 и 2028 годами.

Новости Мира •   •  4267 просмотра
Страна-член НАТО заказала у Rheinmetall артиллерийских снарядов на 300 млн евро

Нацбанк впервые поднял официальный курс доллара выше 40 гривен

Национальный банк Украины повысил курс доллара к гривне до исторического максимума - 40,1153 гривны за доллар и 43,491 гривны за евро.

Экономика •   •  4050 просмотра
Нацбанк впервые поднял официальный курс доллара выше 40 гривен