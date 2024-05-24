Суд ООН обязал Израиль прекратить операцию в Рафахе

Высший суд ООН обязал Израиль прекратить военную операцию в городе Рафах на юге сектора Газа, пишет УНН со ссылкой на CNN.

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"Израиль должен немедленно прекратить свое военное наступление и любые другие действия в Рафахе, которые могут создать для палестинской группы в секторе Газа такие условия жизни, которые могут привести к ее физическому уничтожению полностью или частично", - заявил судья Наваф Салам, президент Международного суда ООН.

Суд, заседающий в Гааге, Нидерланды, вынес решение в пятницу в рамках дела о геноциде, возбужденного Южной Африкой.

В своем решении суд заявил, что гуманитарная ситуация в Газе ухудшилась "еще больше" с тех пор, как суд в последний раз выносил решение о временных мерах в марте.

"Гуманитарную ситуацию сейчас можно охарактеризовать как катастрофическую", - сказал Салам.

Суд отметил, что около 800 000 палестинцев были вынуждены покинуть Рафах по состоянию на 18 мая после того, как Израиль начал военное наступление 7 мая.

Израиль предупредил мирных жителей в некоторых частях города об эвакуации перед операцией, но суд заявил, что этих усилий "недостаточно, чтобы уменьшить огромный риск, которому подвергается палестинское население в результате" действий Израиля.

Также Израиль должен в течение одного месяца подать отчет о ходе выполнения мер, предусмотренных высшим судом ООН.

Международный суд ООН также заявил, что Израиль должен принять эффективные меры для обеспечения доступа миссиям по установлению фактов и следственных органов Организации Объединенных Наций для расследования "обвинений в геноциде" и открытия пограничного перехода Рафах для гуманитарной помощи.

Председатель суда судья Наваф Салам заявил, что официальные лица в ООН указали, что ситуация может "еще больше обостриться", если израильская "операция" в Рафахе продолжится.

Решения Международного суда являются обязательными, но он не имеет возможности обеспечить их выполнение. Хотя Израиль подписал Конвенцию о геноциде, суд не может заставить израильское правительство изменить свои военные планы в секторе Газа, указывает издание.

Израиль пересматривает планы наступления в Рафахе в соответствии с требованиями США