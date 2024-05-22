Израиль пересматривает планы наступления в Рафахе в соответствии с требованиями США

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
В нацпарке "Тузловские лиманы" выявлено массовое браконьерство
  •  104052 просмотра

В нацпарке "Тузловские лиманы" выявлено массовое браконьерство

Эксклюзив
Представитель Ассоциации перевозчиков о ситуации с бронированием дальнобойщиков: большая часть перевозок не осуществляется, водители ожидают реакцию правительства
  •  103752 просмотра

Представитель Ассоциации перевозчиков о ситуации с бронированием дальнобойщиков: большая часть перевозок не осуществляется, водители ожидают реакцию правительства

Эксклюзив
В Киеве есть дефицит водителей общественного транспорта, под угрозой и частные транспортные предприятия
  •  108983 просмотра

В Киеве есть дефицит водителей общественного транспорта, под угрозой и частные транспортные предприятия

Эксклюзив
В Украине до сих пор есть чиновники, которые ведут диверсионную политику, в частности в налоговой - эксперт
  •  107860 просмотра

В Украине до сих пор есть чиновники, которые ведут диверсионную политику, в частности в налоговой - эксперт

Эксклюзив
Дело НАБУ против Сольского начало трещать по швам: АТОшники опровергали версию детективов
  •  103313 просмотра

Дело НАБУ против Сольского начало трещать по швам: АТОшники опровергали версию детективов

Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике
20 мая 2024, 12:30  •  194395 просмотра

Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике

Эксклюзив
Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 20 – 26 мая
20 мая 2024, 07:28  •  131441 просмотра

Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 20 – 26 мая

Эксклюзив
Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных
18 мая 2024, 07:23  •  198733 просмотра

Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных

Эксклюзив
В Киеве ЦПАУ с сегодняшнего дня готовы принимать военнообязанных для обновления данных
18 мая 2024, 06:49  •  183114 просмотра

В Киеве ЦПАУ с сегодняшнего дня готовы принимать военнообязанных для обновления данных

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В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы
17 мая 2024, 13:36  •  191611 просмотра

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Публикации

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Дело Укрзализныци: ВАКС обнаружил пробелы в привлечении нардепа Дубневича к уголовной ответственности

15 мая 2024, 10:00  •  413545 просмотра

Израиль пересматривает планы наступления в Рафахе в соответствии с требованиями США

Израиль пересмотрел свои планы военного наступления на Рафы, чтобы учесть опасения США, которые привели к эвакуации почти двух третей населения города.

Война •   •  328 просмотра
Израиль пересматривает планы наступления в Рафахе в соответствии с требованиями США

В " Прозорро.Продажи " состоялись успешные аукционы по продаже квартир коллаборантов Сальдо и Шелкова

Две конфискованные квартиры, принадлежащие российским олигархам и коллаборационистам Михаилу Шелкову и Владимиру Бальдо, были успешно проданы на аукционе ProZorro. Сумма продажи составила более 6,9 млн грн, вырученные средства поступили в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии.

Война •   •  1511 просмотра
В " Прозорро.Продажи " состоялись успешные аукционы по продаже квартир коллаборантов Сальдо и Шелкова

Россия в одностороннем порядке решила изменить морскую границу с Литвой и Финляндией в Балтийском море

Россия в одностороннем порядке изменила морские границы с Литвой и Финляндией в Балтийском море, пересмотрев географические координаты островов и прибрежных районов.

политика •   •  2401 просмотра
Россия в одностороннем порядке решила изменить морскую границу с Литвой и Финляндией в Балтийском море

Reuters: Ирландия намерена признать Палестинское государство

Ирландия намерена объявить о признании Палестины государством в среду, 22 мая.

политика •   •  2815 просмотра
Reuters: Ирландия намерена признать Палестинское государство

Финляндия укрепляет свою границу на востоке

Финляндия усиливает пограничный контроль вдоль своей 130-мильной границы с Россией и будет отказывать во въезде мигрантам из России, обвиняя Россию в организации притока просителей убежища.

Общество •   •  2820 просмотра
Финляндия укрепляет свою границу на востоке

Букеровскую премию получила немка Дженни Эрпенбек

Немецкая писательница Дженни Эрбенбек получила Международную Букеровскую премию за свой роман 1980-х годов "Кайрос" о разрушительных отношениях между молодой женщиной и пожилым мужчиной в Восточном Берлине, разделив приз в размере 50 000 фунтов стерлингов с переводчиком Майклом Хоффманом.

Культура •   •  2409 просмотра
Букеровскую премию получила немка Дженни Эрпенбек

Госспецсвязи: злоумышленники могут активировать мошеннические схемы с использованием систем дистанционного банковского обслуживания

Cert-ua предупреждает о повышенном риске кибератак на бухгалтеров и потенциальных мошеннических схемах с использованием систем дистанционного банковского обслуживания, призывая предприятия срочно усилить меры кибербезопасности рабочих мест бухгалтеров.

Криминал и ЧП •   •  2521 просмотра
Госспецсвязи: злоумышленники могут активировать мошеннические схемы с использованием систем дистанционного банковского обслуживания

Россияне атаковали "шахедами" энергетические объекты городов Шостки и Конотопа на Сумщине

Российские войска атаковали энергетические объекты в городах Шостка в Конотоп Сумской области с помощью ударных беспилотников типа "Шахид", что привело к перебоям в подаче электроэнергии.

Война •   •  3027 просмотра
Россияне атаковали "шахедами" энергетические объекты городов Шостки и Конотопа на Сумщине

Усик и Фьюри проведут бой-реванш за три основных пояса в супертяжелом весе

Тайсон Фьюри намерен провести матч-реванш с Александром Усиком в октябре 2023 года за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе после поражения в их первом бою.

спорт •   •  4921 просмотра
Усик и Фьюри проведут бой-реванш за три основных пояса в супертяжелом весе

В июле Украина получит первые выплаты от прибылей замороженных активов РФ

Украина получит первые выплаты из прибыли от замороженных российских активов в ЕС начиная с июля 2024 года, выплаты будут производиться каждые два года.

Экономика •   •  6869 просмотра
В июле Украина получит первые выплаты от прибылей замороженных активов РФ