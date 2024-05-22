Израиль пересматривает планы наступления в Рафахе в соответствии с требованиями США

Израиль пересмотрел свои планы военного наступления на Рафах, чтобы они соответствовали требованиям и пожеланиям США. Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на комментарий высокопоставленного чиновника Белого дома, передает УНН.

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Чиновник заявил, что Иерусалим теперь "находится на правильном пути".

Справедливо будет сказать, что израильтяне обновили свои планы. Они учли многие из тех опасений, которые мы выражали заверил он.

Чиновник отметил, что ситуация в Рафахе кардинально изменилась за последние несколько недель, учитывая массовую эвакуацию палестинцев.

СМИ напомнило, что США несколько месяцев подряд выступают против масштабной военной операции ЦАГАЛ в Рафахе, предупреждая, что не существует никакого способа провести ее так, чтобы спасти почти 1,5 млн палестинских беженцев, нашедших убежище в городе.

В последние недели Израиль начал издавать приказы об эвакуации большей части самого южного города сектора Газа, что вынудило почти две трети населения бежать в гуманитарные зоны на юге и западе.

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